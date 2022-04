Sciopero dei mezzi a Roma domani 28 aprile: orari Atac e Cotral per bus, metro e tram È stato indetto uno sciopero di 4 ore per domani, giovedì 28 aprile 2022, a cui hanno aderito Atac, Romatpl e Cotral: attesi disagi per autobus, metropolitane, tram e per i trasporti regionali.

A cura di Beatrice Tominic

Per la giornata di domani, 24 aprile 2022, è stato indetto uno sciopero di 4 ore che colpisce il servizio di trasporto pubblico nazionale. Proclamato dal sindacato Fainsa Confail, lo sciopero porta disagi anche nella rete del trasporto pubblico romano dalle ore 8.30 alle 12.30. Nella capitale aderiscono sia la linee metropolitane di autobus, metro e tram della municipalizzata dei trasporti Atac, compresi i collegamenti eseguiti dagli altri operatori in regime di subaffidamento, che quelle gestite dalla Roma Tpl, mentre, a livello regionale, sono previsti disagi anche nei collegamenti effettuati dalla rete Cotral.

Diversamente, invece, Ferrovie dello Stato non aderisce alla protesta.

Orari garantiti Atac e Romatpl per lo sciopero del 28 aprile a Roma

Allo sciopero di domani aderiscono tutte le linee metropolitane Atac e Romatpl che permettono di attraversare la città di Roma usufruendo dei servizi pubblici. I disagi, infatti, colpiscono sia le linee di autobus o tram che collegano la capitale attraversando le sue strade in superficie, che quelle A, B e C della metropolitana.

Il servizio è a rischio per 4 ore nella mattinata, dalle 8.30 alle 12.30: per questa ragione non sono previste fasce garantite nel corso dello sciopero. Ovviamente, però, non sono previsti disagi e rischi dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.30 e, successivamente, dopo le 12.30, quando termina la protesta.

Non è garantito, inoltre, il servizio delle biglietterie (soltanto online non sono previste interruzioni), mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. All'interno delle stazioni della metropolitana che restano aperte, infine, non è garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale per arrivare in superficie e uscire.

Sciopero dei mezzi domani a Roma, orari garantiti Cotral

Come ha dichiarato in un annuncio sul sito Cotral, anche il servizio di trasporti regionale partecipa allo sciopero di domani organizzato da Faisa Confail. Anche in questo caso, dalle ore 8.30 fino alle 12.30 non si escludono possibili soppressioni e disagi a causa dello sciopero mentre, a partire dalle 12.31 fino alla fine del servizio, le corse tornano regolari.