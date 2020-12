Tragedia questa mattina nel territorio di Pontinia, in via Lungobotte. Una donna di sessant'anni è morta a causa di un grave incidente stradale, mentre la nipote che era in macchina con lei è stata portata in ospedale per accertamenti ma non avrebbe riportato gravi ferite. Secondo una prima ricostruzione, la donna investita aveva accostato a lato della carreggiata per poi scendee dall'auto. A quel punto è stata investita dall'altra macchina che sopraggiungeva e che non è riuscita a frenare in tempo. La signora è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e portata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, ma non ce l'ha fatta. Sottoposta d'urgenza a un intervento chirurgico, è deceduta a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto, per gli accertamenti del caso, la Polizia Stradale. Saranno gli agenti a chiarire la dinamica dell'incidente e capire se la donna sia scesa dalla macchina per un guasto o per un altro motivo. Al vaglio sono anche le responsabilità dell'altro conducente che ha investito la donna. I poliziotti dovranno verificare se l'incidente poteva essere evitato e se ci siano eventuali responsabilità nel sinistro.

Ennesimo incidente avvenuto con le stesse modalità

Quello avvenuto stamattina è l'ennesimo incidente che si verifica con queste modalità. Nemmeno una settimana fa il quarantenne Christian Ricci è stato travolto sulla Pontina verso le 6 del mattino dopo essere sceso dalla sua auto per cercare aiuto. Travolto da due auto mentre attraversava la carreggiata, è morto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Anche il primo dicembre, sempre sulla Pontina, un incidente è avvenuto con le medesime modalità. Un uomo che stava andando al lavoro è sceso dall'auto per un guasto ed è stato investito in pieno da un tir, che non è riuscito a frenare in tempo. Anche in questo caso, l'uomo è morto sul colpo.