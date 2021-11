Scaraventata fuori da un’auto in corsa sul Grande Raccordo Anulare: grave una donna La donna è stata portata gravemente ferita al Policlinico di Tor Vergata, non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polizia Stradale.

A cura di Natascia Grbic

Giallo a Roma: una donna è stata trovata ferita e sanguinante sul Grande Raccordo Anulare, mentre vagava in stato di shock all'altezza di via Aurelia. A notarla è stata un automobilista di passaggio, che ha subito chiamato i soccorsi: sul posto il 118 che l'ha trasportata immediatamente in ospedale, e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per appurare cos'è accaduto. Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: che la donna sia stata lanciata da qualcuno a bordo di un'auto in corsa, o che sia stata lei a gettarsi fuori dal veicolo.

La 44enne è stata ascoltata dai poliziotti, che dovranno sentirla nuovamente per fare luce sull'episodio. Sembra che con sé la signora non avesse né documenti né cellulari: solo il cappotto è stato rinvenuto dagli agenti poco lontano dal luogo del suo ritrovamento. In un primo momento l'ipotesi che è sembrata più probabile è che avesse avuto un incidente: ma nessuna macchina è stata trovata ferma sul Grande Raccordo Anulare, né poco distante. Le sue ferite, inoltre, sembrano compatibili proprio da una forte caduta in corsa sull'asfalto: se così dovesse essere, è un miracolo che la donna non sia stata poi investita dagli altri veicoli che in quel momento transitavano sul GRA.

Gli agenti vogliono scoprire se qualcuno ha visto qualcosa. La donna è stata trovata sul Grande Raccordo Anulare verso le 22, e non è escluso che qualcuno abbia visto la scena o abbia informazioni su ciò che è accaduto. La 44enne è ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata. Si è fratturata il bacino, e ha varie escoriazioni sul viso e sul corpo. Non è in pericolo di vita, ma è ancora in stato di forte shock.