Scappa dai domiciliari per mangiare una margherita: in pizzeria prende a pugni un uomo Gli si era avvicinato per chiedergli di abbassare la voce mentre parlava al telefono e il ragazzo, un 25enne appena evaso dai domiciliari, lo ha aggredito.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

È evaso dai domiciliari per andare a cena fuori: una volta arrivato in pizzeria ha ordinato una margherita e una birra, poi, però, ha minacciato una donna e si è scagliato con un pugno contro al compagno, che aveva provato a difenderla. È accaduto a Ladispoli, cittadina sul litorale nord della capitale che dista circa una cinquantina di chilometri: la vicenda è avvenuta in una pizzeria in via La Spezia, a poche centinaia di metri dalla spiaggia.

La vicenda

È un ragazzo di 25 anni quello evaso dai domiciliari: il giovane è uscito verso le ore 21 dalla sua abitazione, aggirando l'ordinanza restrittiva emessa per aver commesso vari reati, fra cui quello di rapina. Arrivato in pizzeria, ha ordinato la cena e si è seduto a tavola. Mentre aspettava l'arrivo della sua margherita ha iniziato a parlare al telefono con un suo amico, ma per il tono di voce troppo alto, alcuni degli altri clienti del locale si sono iniziati a lamentare. Fra loro, una donna ha invitato il ragazzo a parlare a voce più bassa, ma in risposta il ragazzo ha iniziato ad aggredirla verbalmente e a minacciarla. "Stai zitta o ti picchio", le avrebbe detto. In sua difesa è accorso il compagno: è lui, invece, che si è ritrovato sul pavimento, dopo aver ricevuto pugni e percosse.

L'arrivo delle forze dell'ordine e i soccorsi

In breve tempo sul luogo dell'aggressione sono arrivati gli agenti della stazione di Ladispoli che, dopo vari tentativi, sono riusciti a placare la rabbia del ragazzo, ad ammanettarlo e a portarlo in commissariato, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, accusato di evasione, lesioni e probabilmente anche resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo preso a pugni, un 40enne residente a Ladispoli, invece, è stato trasportato al pronto soccorso dove le sue ferite, al volto e in testa, sono state giudicate con qualche giorno di prognosi.