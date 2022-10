Scappa dai domiciliari per andare al bar: aggredisce e deruba un uomo Un ragazzo di 20 anni si è allontanato dalla sua casa dove era agli arresti domiciliari: raggiunto un bar, ha aggredito e derubato un uomo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo ieri, giovedì 13 ottobre, in tarda mattinata: un ragazzo di venti anni di Latina che si trovava agli arresti domiciliari si è allontanato dalla sua casa. Una volta uscito dall'abitazione, ha raggiunto un bar che si trova poco distante dal centro commerciale del capoluogo pontino, Latinafiori. È lì che, una volta entrato nel locale, ha aggredito e derubato un uomo, prima di darsi alla fuga, come riporta la testata Il Faro Online.it.

L'aggressione e il furto

È accaduto nella tarda mattinata del 13 ottobre: allontanatosi da casa sua, dove era obbligato a restare in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, il ragazzo ha raggiunto il bar. Qui il 20enne ha aggredito un uomo tentando di rapinarlo. Il ragazzo, prima di darsi alla fuga, è riuscito a derubare l'uomo portando via con sé un portafoglio che conteneva 800 euro e uno smartphone dal valore di circa 600 euro. Poi è scappato a piedi.

L'intervento della polizia

In breve tempo, non appena la Centrale Operativa Telecomunicazioni ha ricevuto la segnalazione, sono intervenuti sul luogo i poliziotti della squadra volante che si sono subito messi sulle tracce del 20enne. Lo hanno poi trovato nei pressi dell'abitazione, mentre rientrava a piedi proprio dal luogo della rapina. Visti gli agenti, il ragazzo ha immediatamente provato a fuggire di nuovo, ma è stato bloccato dagli agenti. Proprio i poliziotti, nel frattempo, hanno iniziato ad esaminare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del centro commerciale che hanno confermato l'identità del 20enne. Arrestato, il ragazzo è stato trasferito in una struttura carceraria.