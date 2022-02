Scambio di salme all’obitorio dell’ospedale Santa Maria Goretti: “Abiti giusti ma corpo di un altro” Due famiglie si sono trovate il defunto sbagliato esposto nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per uno scambio di feretri.

A cura di Alessia Rabbai

L’ingresso alla camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina (Google Maps)

All'ospedale Santa Maria Goretti di Latina c'è stato uno scambio di salme. Due famiglie si sono trovati davanti un corpo che non era quello del loro caro defunto. A raccontare la notizia sono state alcune testate locali, tra le quali LatinaOggi.it. A raccontare quanto accaduto è stato il figlio di uno dei due defunti, ossia lo storico fotografo di Sabaudia Alfredo Vitali: "Quando abbiamo visto che nella bara di mio padre all'interno della camera mortuaria c'era un'altra persona, all'inizio non credevamo fosse possibile – ha spiegato contattato da Fanpage.it – il ragazzo dell'obitorio ha aperto un'altra stanza senza insegne e c'era lui, mio padre, con altri vestiti, posto all'interno della bara giusta scelta da noi. Fatti del genere non possono accadere". Da tutti conosciuto come ‘Emore', è morto in ospedale all'età di ottantadue anni, dove si trovava ricoverato a seguito di un incidente stradale e i cui funerali sono stati celebrati lo scorso venerdì 25 febbraio nella chiesa di Sant'Anna a Pontinia.

Nella vicenda dello scambio di salme all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, oltre a quella del fotografo Vitali, è rimasta coinvolta anche una seconda famiglia, i cui cari non trovavano il corpo del loro defunto. Una vicenda che ha scosso le due famiglie e che si è conclusa poco dopo, con il personale addetto che ha provveduto a farle sostituire. Le salme per cause non note, probabilmente a causa di una distrazione o di questioni organizzative interne dovute al personale, sono state scambiate. Forse c'è stato un errore nel mettere i cartellini quando la salma di Vitali è stata trasferita dal pronto soccorso all'ospedale. L'una infatti indossava i vestiti dall'altra ed è stata consegnata alle famiglie sbagliate, con il rischio di tardare i funerali. Alla fine l'errore è stato risolto e sono state celebrate le esequie.