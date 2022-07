Saranno premiati gli animatori ‘eroi’ che hanno salvato dall’incendio 33 bambini sull’Aurelia a Roma L’annuncio della presidente dell’Assemblea Capitolina: “Il prossimo 11 luglio premieremo nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio gli animatori ‘eroi'”.

A cura di Enrico Tata

Verranno premiati in Campidoglio gli animatori che hanno salvato dall'incendio i 33 bambini che si trovavano all'interno del centro estivo Le Palme Sporting Club. Il terribile incendio divampato lunedì scorso sulla via Aurelia a Roma aveva messo in pericolo anche la struttura sportiva, ma fortunatamente i bimbi sono stati messi in salvo dal personale presente insieme a loro. "Insieme all’assessore allo Sport, Grandi eventi, moda e turismo, Alessandro Onorato, e alla consigliera Rachele Mussolini promotrice dell’iniziativa, il prossimo 11 luglio premieremo nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio gli animatori ‘eroi'. Con orgoglio vogliamo rendere loro onore e ringraziarli per un gesto di grande coraggio. Con la loro prontezza e un forte senso di responsabilità, sono riusciti ad evitare conseguenze drammatiche per i piccoli ospiti del centro estivo. Il loro un bell'esempio di generosità", ha dichiarato la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

Ha spiegato Lavinia, una delle animatrici del centro, a Fanpage.it: "Si vedeva tanto fumo, il tempo di rendersi conto della situazione e di recuperare gli elenchi degli iscritti e abbiamo dato il via ad un vero e proprio piano di evacuazione. Abbiamo portato tutti i bambini al parcheggio e li abbiamo fatti entrare nelle tre auto che avevamo a disposizione, facendoci strada attraverso gli unici punti accessibili dove non c'erano le fiamme su via di Casal Selce, passando per le campagne attraverso le case delle persone. Un signore molto gentile ci ha aperto il cancello del suo terreno, attraverso il quale abbiamo raggiunto il punto di ritrovo. Il suo aiuto è stato veramente prezioso, altrimenti non avremmo potuto proseguire. Alcuni bambini erano spaventati, ma li abbiamo tranquillizzati dicendogli che finché ci saremmo stati noi non gli sarebbe accaduto nulla di male. Altri invece hanno preso l'evacuazione come un gioco".

"A prescindere dai soccorritori e dai loro tempi d'intervento noi abbiamo agito subito, perché non potevamo tenere sotto controllo il fuoco, né sapere fino che punto si sarebbe propagato spinto dal vento, Abbiamo colto l'occasione e ci siamo mossi tempestivamente, tutto è stato fatto nell'arco di poco tempo. Non ci sentiamo eroi, stiamo ancora razionalizzando il tutto, l'importante è che siano tutti salvi", ha raccontato ancora la giovane animatrice.