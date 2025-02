video suggerito

Sapienza prima università italiana nella classifica 2025: è 90esima nel mondo La Sapienza di Roma è stata inserita al 90esimo posto nella classifica 2025 World Reputation Ranking, una classifica che si basa sulla reputazione delle università di tutto il mondo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

L'Università Sapienza di Roma è stata inserita al 90esimo posto nella classifica 2025 World Reputation Ranking, pubblicata oggi dall'agenzia Times Higher Education (The). Quello romano è il primo ateneo italiano in graduatoria, seguito dall'università di Bologna al 92esimo posto e dal Politecnico di Milano nel range 101-150. Ai primi posti della classifica ci solo le statunitensi Harvard e Mit e la britannica Oxford. L'università di Harvarda, in particolare, è in testa consecutivamente da dieci anni. Al quarto posto ci sono Stanford e Cambridge. Al settimo c'è Princeton e al nono c'è Yale.

Cos'è il World Reputation Ranking

Il Word Reputation Ranking del Times Higher Education ogni anno elenca le migliori 300 università del mondo in base alla loro reputazione, basandosi su sondaggi inviati agli accademici. Gli studiosi sono chiamati a indicare fino a 15 istituzioni per la ricerca e fino a 15 istituzioni per l'insegnamento. Inoltre, viene richiesto loro di stilare una classifica tra cinque università, i cui nomi vengono indicati in base alle esperienze e agli ambiti di ricerca degli intervistati. Quest'anno il sondaggio ha ricevuto ben 55mila risposte.

Nel World University Ranking 2025 (una classifica non solo basata sulla reputazione) l'Università Sapienza di Roma è al 185esimo posto nel mondo.

Polimeni: "Classifica conferma prestigio della Sapienza"

"Questo risultato mi fa particolarmente piacere perché giunge alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico della Sapienza, quest'anno celebrata per la prima volta nella sede del Polo di Rieti. L'ottima performance dell'Università nella classifica, tra le prime 100 al mondo, conferma il prestigio che Sapienza riscuote a livello internazionale grazie alla qualità della didattica e della ricerca che l'Ateneo intende promuovere e sperimentare anche a livello del territorio", ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni.