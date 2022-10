Santuario Capra Libera Tutti riapre il 30 ottobre: eventi benefit tra gli animali liberi Il Santuario Capra Libera Tutti a Nerola riapre al pubblico domenica 30 ottobre 2022 con un evento benefit. Ospita oltre 300 animali salvati da sfruttamento.

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Manni e il vitello Lorenzino (Foto della fotografa e attivista Violetta Canitano)

Un luogo dove incontrare gli animali che vivono liberi tutti insieme, conoscere le loro emozionanti storie e immergersi nella natura. Nelle campagne di Nerola sulla via Salaria a 40 minuti da Roma c'è il Santuario Capra Libera Tutti da migliaia di follower sui social network, che da sette anni ospita animali reduci da situazioni di maltrattamento e sfruttamento. Domenica 30 ottobre riapre al pubblico con un pranzo benefit e una visita guidata. Massimo Manni, ex allevatore, li accoglie, li custodisce e dona loro la possibilità di vivere una nuova vita. Ad assicurare cibo, riparo e cure mediche sono le generose donazioni delle persone, l'impegno dei volontari e, dopo anni di stop per lavori di ampliamento, il ricavato degli eventi di beneficenza ai quali tutti possono partecipare. Le prossime aperture saranno a domeniche alterne.

Simone, uno dei volontari del Santuario Capra Libera Tutti e Orfeo

Eventi benefit e visita al Santuario Capra Libera Tutti

Il Santuario Capra Libera Tutti riapre domenica 30 ottobre in occasione del settimo compleanno dalla sua nascita e dalle ore 11 è in programma un evento benefit andato in poche ore sold-out, con pranzo e visita guidata, per godersi una giornata immersi nella natura tra animali e buon cibo. Per i prossimi eventi che saranno organizzati a domeniche alterne, la prenotazione è obbligatoria scrivendo su WhatsApp al numero 351 9219616. Il meteo e le temperature ancora lo permettono, visitare il santuario degli animali liberi è un'occasione da non perdere per trascorre una giornata all'aria aperta scoprendo un posto nuovo, basta ricordarsi di vestirsi comodi e di portare la tovaglia per fare un bel pic-nic. Il ricavato degli eventi sarà utilizzato per gli animali e servirà a sostenere le spese quotidiane del santuario.

La casa di Massimo diventerà un ambulatorio veterinario

Il Santuario Capra Libera Tutti ospita cani, gatti, maiali, capre, conigli, cavalli, lama, mucche, galline, pecore e tante altre specie di animali, che hanno in comune un passato di sofferenza e abbandono. "Rifugi e santuari italiani sono luoghi di resistenza – spiega il custode Massimo – gli animali vengono riconosciuti come individui, ognuno con la propria indole e specificità, vivono liberi senza che gli venga tolto nulla, che sia carne, uova, latte o pelliccia". Il santuario riapre ampliato, grazie ad una raccolta fondi e alle numerose donazioni delle persone, che hanno permesso l'acquisto di un altro grande terreno: "L'obiettivo è avere più posto per gli animali e per organizzare iniziative". La casa di Massimo diventerà un ambulatorio veterinario, per permettere ai veterinari di intervenire direttamente sul posto, evitando trasporto e degenza.