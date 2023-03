Santa Marinella, Alessio Falasca muore in un incidente a 31 anni il giorno del suo compleanno Lutto a Santa Marinella, comune costiero a Nord di Roma. Alessio Falasca, 31 anni, ha perso il controllo della sua auto finendo per schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione mentre tornava dai festeggiamenti del suo compleanno.

A cura di Redazione Roma

È Alessio Falasca la vittima dell'incidente avvenuto nella sera tra martedì e mercoledì a Santa Marinella. Il giovane, 31 anni, è morto proprio nel giorno del suo compleanno mentre tornava a casa dopo aver trascorso una serata insieme a un gruppo di alcuni amici. Sono le 23.30 di martedì 7 marzo quando Alessio perde il controllo della sua automobile che finisce per schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione in via IV Novembre.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, forse a essere fatale la velocità sostenuta o un malore a causa del quale Alessio non ha governato la sua utilitaria. Con il ragazzo viaggiava anche un suo amico, un coetaneo, rimato ferito in maniera non grave. Sotto choc è stato trasportato per essere medicato e poi dimesso.

I primi a chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti, svegliati dall'impatto violentissimo della vettura contro. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro constatare il decesso del 31enne e soccorrere l'amico, dopo che i vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere distorte.

Lutto e sconcerto nella cittadina di mare sul litorale a Nord della capitale, dove Alessio Falasca era molto conosciuto. Impiegato in una società di noleggio auto, aveva sempre vissuto a Santa Marinella con la sua famiglia. Per tutta la giornata di ieri un via vai sul luogo dell'incidente, dove amici e familiari sono venuti a lasciare lumini e fiori. Le esequie si svolgeranno oggi alle 15.00 nella parrocchia di San Giuseppe.

"Purtroppo quella che doveva essere una giornata di festa dedicata alle donne – si legge nella del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – è stata funestata da una tragedia, la morte di un ragazzo di appena 31 anni. Mi stringo ai genitori di Alessio, porgendo loro le miei condoglianze e quelle dell'itera amministrazione».