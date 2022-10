Salvatore Bramucci ucciso da due sicari a Soriano: arrestata la cognata Secondo chi indaga, la donna avrebbe pianificato l’omicidio del cognato insieme ai due sicari, arrestati nelle scorse settimane. Ora si trova in carcere a Rebibbia.

A cura di Natascia Grbic

È stata arrestata dai carabinieri di Viterbo la cognata di Salvatore Bramucci, l'uomo ucciso lo scorso 7 agosto da un commando di due sicari mentre si trovava in macchina. La donna, che è stata trasferita nel carcere di Rebibbia, è accusata di omicidio volontario. Secondo chi indaga, è stata lei a pilotare le azioni dei due uomini, fornendo indicazioni sulla vittima e pianificando l'omicidio nel dettaglio.

Salvatore Bramucci è stato ucciso il 7 agosto 2022. L'uomo era appena uscito dalla sua abitazione. Una volta salito in macchina, tre persone a bordo di due auto diverse gli hanno bloccato la strada, impedendogli la fuga, e lo hanno crivellato di proiettili alla testa e alla parte superiore del busto. Bramucci è morto sul colpo.

Chi lo ha ucciso, ha pianificato l'omicidio in ogni dettaglio. I carabinieri di Viterbo hanno accertato come da diversi giorni prima i due sicari si erano recati in località Acquafredda diverse volte per effettuare dei sopralluoghi e studiare le abitudini del 58enne. Sono stati incastrati dopo settimane di indagini: decisiva è stata la presenza delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno immortalato gli assassini vicino casa di Bramucci, un casolare di campagna dove viveva da tempo.

Bramucci avrebbe avuto un dissapore con la donna arrestata nei giorni precedenti l'omicidio, ma non è chiaro di quale natura. L'uomo, che stava finendo di scontare una condanna, avrebbe voluto trasferirsi a Tenerife una volta tornato libero. Sembra che non abbia mai smesso di svolgere la sua attività di usuraio, per la quale era stato arrestato e condannato.