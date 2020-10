Salgono a 35 gli studenti positivi al liceo Avogadro: origine del focolaio, una festa di 18 anni

Hanno partecipato a una festa di compleanno, individuata come origine del focolaio al liceo Avogadro di Roma. Salgono a 35 gli studenti positivi: tra loro c’è anche un insegnante. La scuola rimarrà chiusa fino al 12 ottobre, giorno in cui sarà sottoposta a disinfestazione. Intere classi sono in quarantena, così come il personale scolastico.