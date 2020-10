Didattica a distanza per tutti e almeno una settimana di chiusura di tutte e tre le sedi dello storico istituto nel quartiere Coppedè e Trieste Salario in via Cirenaica, via Novara e via Brenta. Preoccupa il focolaio del liceo Avogadro di Roma dove almeno sette studenti sono risultati positivi al coronavirus un una classe, ma altri casi (almeno tre) sono emersi in altre classi.

Da qui la scelta di chiudere tutto l'istituto mentre gli studenti che potenzialmente sono entrati in contatto con i casi positivi acclarati dovranno sottoporsi al tampone e gli altri si trovano in sorveglianza. Nel mirino dell'indagine epidemiologica sono finiti non solo i contatti scolastici, ma anche una festa di 18 anni che si è tenuta negli scorsi giorni,

"La Direzione aziendale del servizio di Igiene e Prevenzione a seguito dei casi positivi riscontrati in una classe del liceo Avogadro ha deciso di attuare la sorveglianza epidemiologica. Pertanto a partire dal òunedì 5 Ottobre per una settimana le classi svolgeranno la Didattica a distanza", si legge in una nota dell'istituto firmata dalla dirigente scolastica Stefania Senni.

Domani il tampone nel drive in del Santa Maria della Pietà poi, nei giorni successivi "le famiglie degli studenti che sono stati a contatto degli alunni risultati positivi sono invitate a comunicare tempestivamente , l'eventuale insorgenza di sintomi evocativi per infezione Covi direttamente alle centrali Covid del distretto di residenza" e al "liceo per mail".

Lo scorso venerdì l'assessore alla Sanità della Regione Lazio ha reso noto che fino a quel momento erano 290 i casi di studenti, personale scolastico e docenti risultati positivi all'interno delle scuole della capitale. Numeri che preoccupano, mentre i contagi continuano a salire.