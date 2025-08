Sale sul bus a Roma e spacca i vetri con un martello: intervengono i carabinieri

Nella giornata di ieri, sabato 2 agosto 2025, i carabinieri sono intervenuti sul bus della linea 85 dopo che un uomo ha usato un martello per distruggere i vetri del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Piazza Venezia. Le indagini sono in corso.

L'episodio è avvenuto alle 23 di ieri e precisamente in via del Corso. Alcuni passeggeri erano tranquilli sul bus della linea 85. Quando a un certo punto, è salito un uomo che avrebbe preso un martello e avrebbe spaccato i vetri generando panico tra i passeggeri. Urla, paura e tanto spavento. E infatti il conducente del bus è stato costretto a interrompere la corsa: il responsabile è scappato. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine.

Fortunatamente non è stato necessario alcuna cura per i passeggeri: per loro solo un forte choc e tanta paura. I carabinieri hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno ascoltato le parole dei testimoni, per cercare di avere dettagli sulla persona che ha compiuto il gesto. Hanno anche acquisito le immagini delle telecamere installate sul bus. Gli inquirenti adesso stanno analizzando i filmati, per riuscire ad acquisire maggiori elementi sul volto del responsabile. Non è escluso quindi che nelle prossime ore possano esserci aggiornamenti.