Sale su un taxi e minaccia il conducente con un coltello: "Dammi i soldi". Arrestato 27enne Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata nei confronti di un tassista a Ostia. L'episodio risale allo scorso 27 febbraio.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventisette anni è stato arrestato dai carabinieri di Ostia con l'accusa di aver cercato di rapinare un tassista lo scorso 27 febbraio. Il giovane è stato identificato dopo la visione della webcam che si trovava all'interno della vettura e grazie alla testimonianza della vittima, che è riuscita a fornire una descrizione dell'uomo nonostante il cappuccio calato sul volto. Adesso si trova nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Deve rispondere di tentata rapina.

Era il 27 febbraio quando il ragazzo ha fermato il tassista nei pressi della Stazione Lido Centro di Ostia, chiedendo di essere portato in un posto vicino. Una volta arrivati a destinazione però, invece di pagare la corsa, gli ha puntato contro un coltello a lama seghettata, minacciandolo di dargli tutti i soldi che aveva. Il tassista, nonostante il panico per la situazione che sarebbe potuta degenerare in pochissimo tempo, ha spento la macchina ed è uscito di corsa dalla vettura, andando a chiedere aiuto nella hall di un'albergo lì davanti. Il 27enne ha prima cercato di scappare con la macchina, poi l'ha abbandonata ed è fuggito a piedi, facendo perdere le sue tracce.

Il tassista è andato a sporgere denuncia ai carabinieri della Stazione di Ostia, consegnando i filmati della webcam all'interno del mezzo. Con quelle, e con i segni particolari (numerosi tatuaggi) notati, i militari sono riusciti a identificare il 27enne. Quando sono andati ad arrestarlo, il ragazzo aveva ancora con sé il coltello usato nella tentata rapina. Adesso si trova nel carcere romano di Regina Coeli.