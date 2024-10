video suggerito

Minaccia la ex con un coltello: “Se non torni con me metto le tue foto e i video online” Avrebbe divulgato online foto e video sessualmente espliciti della ex, se non fosse tornata con lui: denunciato, per il 27enne sono scattati i domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Perseguitava e minacciava la ex compagna dopo la fine del loro rapporto. Non accettava la fine della loro relazione, così un ragazzo di 27 anni, originario di Prato, ha minacciato la ex con un coltello a serramanico: "Se non torni con me metto le tue foto e i video online", le ha detto. La ragazza ha allora chiesto l'intervento dei carabinieri che l'hanno immediatamente raggiunta in un'abitazione di Zagarolo, in provincia di Roma.

Molestie, stalking e minacce: cosa è successo

"Aiutatemi mi ha minacciato con un coltello", deve aver detto la ragazza al telefono, dopo aver chiamato il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri che, in breve tempo, hanno raggiunto il luogo della segnalazione. Una volta arrivati, la ragazza ha raccontato l'accaduto ai militari della stazione di Colonna. Il ventisettenne, suo ex compagno, l'avrebbe minacciata di pubblicare online video e foto sessualmente espliciti qualora non fossero tornati insieme.

Dopo la rottura del loro rapporto, il ragazzo aveva iniziato a molestarla e a perseguitarla, fino a quel giorno, quando si è presentato davanti a lei, le ha strappato dalle mani il telefonino e l'ha minacciata con un coltello a serramanico.

L'intervento dei carabinieri

Una volta arrivati sul posto i militari, la ragazza ha raccontato loro quanto accaduto e ha sporto denuncia nei confronti dell'ex che la costringeva a vivere in uno stato d'ansia perenne. I militari hanno poi rintracciato e bloccato immediatamente il ventisettenne, che si trovava ancora all'interno dell'appartamento.

Nei suoi confronti, dopo il rito direttissimo, sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico: è gravemente indiziato dei reati di rapina e atti persecutori contro l’ex compagna.