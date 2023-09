Sagra della Porchetta di Ariccia 2023, il programma dall’1 al 3 settembre Al via oggi venerdì primo settembre la settantunesima edizione della Sagra della Porchetta di Ariccia: i Castelli Romani si vestono a festa pronti per accogliere, come ogni anno, turisti e bongustai.

Torna la Sagra della Porchetta di Ariccia in questo primo weekend di settembre. L'appuntamento con la sagra, giunta alla sua settantunesima edizione parte già oggi e si conclude domenica 3: una tre giorni ricca di eventi, divertimento e buon gusto per turisti, visitatori e buone forchette in arrivo ai Castelli Romani. È partita oggi, venerdì primo settembre, con l'esibizione della street band alle ore 11 della mattina: per gli stand, invece, occorre aspettare le 16.30 di venerdì primo settembre Da quel momento potremmo considerare davvero avviato l'evento: ecco l'intero programma con tutte le iniziative che accompagneranno gli assaggi di porchetta.

Al via la Sagra della Porchetta di Ariccia: tutti gli eventi di venerdì primo settembre

Con l'apertura degli stand, la sagra può considerarsi davvero iniziata: si comincia oggi alle ore 16.30. Alle 17 è previsto lo spettacolo di sbandieratori, mentre alle 18.30 la parata dei bersaglieri. L‘inaugurazione ufficiale della sagra, con la partecipazione del sindaco e delle autorità locali, è prevista per le 18.40. Dopodiché, l'appuntamento di intrattenimento successivo è alle 21, con gli spettacoli musicali tutti alla stessa ora: il primo è tenuto dalla coverband di Lucio Battisti in piazza Dante; il secondo di Charleston in località Portello e il terzo in piazza di Corte con Lavinia Fiorani e la sua Band. Si conclude alle 22.30 con l'esibizione del comico di Zelig, Marco Tana, in piazza di Corte.

Il secondo giorno di sagra: stand aperti dalla mattina

Il secondo giorno di sagra si apre insieme agli stand alle 10.30, dove fin dalla mattina si possono trovare assaggi e panini di porchetta, oltre ai bicchieri di vino d'accompagnamento. Alle 11 una nuova esibizione della Murgia's Street Band di Altamura anima le vie della città con il suo spettacolo itinerante. Poi l'appuntamento è direttamente alle 17, con lo spettacolo "L'antica Fattoria" che i più piccini adoreranno con mascotte e bolle di sapone in piazza di Corte. Due ore dopo, alle 19, si tiene invece la corsa dei sacchi, con buoni pasto in palio per i primi tre classificati.

Alle 21, come il giorno precedente, tre spettacoli simultanei: in piazza Dante Alighieri l'esibizione di Rock Start; in zona Portella quella dei Tri-Age e in piazza di Corte quello della band "Figli delle Stelle" dove, a seguire, si tiene lo spettacolo comico "Signora Gilda".

Domenica 3 settembre: il gran finale con il lancio dei panini

Dopo l'apertura degli stand alle 10.3o e il consueto appuntamento delle 11 con la band itinerante, gli eventi riprendono alle 17.30. Dopo lo spettacolod i animazione "Katy katy" per i più piccini, alle 17.30 c'è un primo spettacolo musicale della band "Volemose bene", che anticipa il momento saliente della sagra: il tradizionale lancio di panini con la porchetta in piazza di Corte.

Alle 21, come nei giorni precedenti, si tengono le tre esibizioni musicali: in piazza Dante la Tri Band, coverband di Rino Gaetano; in località Portella il Charleston e in piazza di Corte Jo Squillo e la band 90 Mania. Alle 23.30, infine, per dare l'arrivederci alla sagra verso il prossimo anno, tutti con gli occhi al cielo per assistere allo spettacolo pirotecnico.