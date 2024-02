Sacerdote trovato morto a Roma dentro una cabina: ha perso al vita mentre si scattava una foto Stando a quanto si apprende, la vittima è un sacerdote ortodosso di 66 anni e di nazionalità cecoslovacca. Con ogni probabilità è morto per cause naturali. Il ritrovamento a Tor Sapienza, periferia della Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un prete è stato trovato morto all'interno di una cabina per fototessere in via di Tor Sapienza, periferia Est di Roma. Stando a quanto si apprende, la vittima è un sacerdote ortodosso di 66 anni e di nazionalità cecoslovacca. Con ogni probabilità è morto per cause naturali, mentre si stava scattando una fotografia all'interno della cabina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Sapienza. Secondo le prime ricostruzioni, a segnalare la strana presenza al 112 sarebbero stati alcuni passanti. Le forze dell'ordine hanno trovato il prete già morto nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 18 febbraio. Il cadavere è stato affidato dall'autorità giudiziaria ai confratelli della Chiesa di via San Pellegrino. Sul corpo, quindi, non sarà effettuata l'autopsia. Come detto, il sacerdote è morto per cause naturali.

La macchinetta delle fototessere all'interno della quale è stato ritrovato il cadavere è quella che si trova davanti alla sede dell'istituto comprensivo Piazza de Cupis – Plesso "G. Gesmundo.