Sacchi di meduse dentro in un negozio cinese all’Esquilino: in vendita per essere mangiate Erano destinate ad essere vendute, per poi finire a tavola come ingrediente di qualche pietanza ed essere mangiati. Le forze dell’ordine hanno scoperto sacchi con all’interno decine di meduse all’interno di un supermercato in zona Esquilino a Roma. Tutti gli animali esotici sono stati sequestrati.

A cura di Alessia Rabbai

Decine di meduse pronte per essere mangiate chiuse all'interno di sacchi. È la scoperta degli agenti della Polizia di Stato, carabinieri e Finanza all'interno di un supermercato gestito da cittadini cinesi in zona Esquilino a Roma. Come riporta Il Corriere della Sera lo scorso 15 settembre poliziotti e militari sono entrati all'interno dell'esercizio commericale durante i controlli svolti in vari negozi nell'area di Piazza Vittorio, che hanno coinvolto le forze dell'ordine. Entrati all'interno del supermercato, insieme al resto della merce destinata ad essere venduta ai clienti, hanno trovato sacchi contenenti meduse morte, di provenienza sconosciuta, che sarebbero state acquistate per finire sulle tavole. Tutti gli animali esotici sono stati sequestrati.

Le operazioni scattate all'Esquilino rientrano nell'ambito degli interventi disposti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura con lo scopo di riqualificare l’area attorno alla stazione Termini. Controlli volti a monitorare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri tipi di reati come aggresisoni, molestie e rapine a danno di passanti e turisti in arrivo in città attraverso il principale scalo romano. Le verifiche nelle forze dell'ordine si sono concentrate per le strade dello spaccio, oltre che nelle attività commerciali per accertare la regolarità della merce venduta a tutela del consumatore e della salute pubblica, ma anche all'interno delle strutture ricettive della zona. In particolare sempre nella zona di termini le forze dell'ordinebhanno controllato alcuni titolari di Bed&Brekfast e affittacamere, in alcuni dei quali è emersa la violanzione delle norme anti Covid-19, alla quale hanno fatto seguito multe e denunce.