Sabaudia, malata di tubercolosi non si ricovera e va a lavorare nel suo negozio di alimentari Avrebbe dovuto trovarsi in ospedale in un reparto di Malattie Infettive, invece serviva cibo ai clienti anche senza mascherina. Chiuso un negozio di alimentari di Sabaudia per un caso di tubercolosi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Affetta da tubercolosi polmonare attiva e contagiosa, non si fa ricoverare in ospedale, ma va a lavorare nel suo negozio di alimentari. Protagonista della vicenda, che ha dell'inverosimile è una donna di Sabaudia in provincia di Latina.La donna, che non stata bene, si era sottoposta ad alcuni esami. Accertamenti che hanno rivelato l apresenza della tubercolosi ma malattia infettiva e contagiosa.

Il 22 maggio scorso gli agenti della polizia locale hanno raggiunto l'abitazione della donna per notificarle il provvedimento e hanno scoperto che non c'era. Il negozio di alimentari è stato chiuso temporeaneamente in via precauzionale fino a quando la donna non sarà guarita e i famigliari che ci lavorano entrati in stretto contatto con lei non abbiano terminato il periodo di isolamento.

La donna aveva contratto la tubercolosi e doveva andare in ospedale

Come riporta La Repubblica la donna nelle settimane precedenti non si era sentita bene, così si è sottoosta ad alcuni esami. Esami che hanno rilevato la presenza della tubercolosi. Come riporta il sito web ufficiale dell'Istitiuto Superiore di Sanità "si tratta di una malattia infettiva e contagiosa" per la quale serve il ricovero ospedaliero in una struttura che abbia un reparto di Maalttie Infettive. Ciò è necessario per monitorare le proprie condizioni di salute, per ricevere cure adeguate e per evitare di contagiare altre persone. "La malattia, causata da un batterio, nella maggior parte dei casi interessa i polmoni, ma possono essere coinvolte altre parti del corpo. Se non trattata può portare al decesso".

Il negozio di alimentari sarà chiuso fino alla guarigione

La ma la donna invece di recarsi in ospedale, mentre attendeva le direttive è andata al lavoro nel suo negozio di alimentari. La Asl di Latina nel frattempo ha diramato al Comune di Sabaudia la segnalazione di un caso di tubercolosi all'interno del territorio. Subito è stata emessa l'oirdinanza per l'isolamento della paziente, che non poteva né starsene a casa, né tantomeno andare in giro come se nulla fosse, con il rischio di doiffondere la malattia.

L'ordinana infatti prevedeva l'isolamento della donna nel reparto di Malattie Infettive di una struttura sanitaria come ad esempio l'Istituo Spallanzani di Rom. I vigili urbani non trovandola a casa l'hanno raggiunta al negozio. Incredibilmente era dietro al bancone a vendere ai clienti prodotti alimentari e non inossava neanche la mascherina.Il negozio è stato chiuso e i suoi famigliari isolati per scongiurare contagi.