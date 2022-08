Sabaudia, esplode la caldaia di un’abitazione: moglie e marito feriti nello scoppio Una caldaia è scoppiata stamattina a Sabaudia: i due feriti, marito e moglie, hanno riportato una lesione all’occhio e un trauma alla testa.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto questa mattina, nella giornata di mercoledì 17 agosto, in provincia di Latina: una caldaia che si trovava all'interno di una casa è scoppiata all'improvviso. L'abitazione in cui è avvenuta l'esplosione si trova nella frazione di Bella Farnia, nel comune di Sabaudia, località costiera in provincia di Latina. Lo scoppio è avvenuto a poco meno di una decina di chilometri di distanza dal lago di Caprolace, in una delle abitazioni: i due padroni di casa, una coppia formata dal marito di 67 anni e dalla moglie di 65, sono rimasti feriti.

L'arrivo dei soccorsi

Al momento dello scoppio nella loro casa, la coppia di coniugi è rimasta gravemente ferita. Non appena allertati, sul luogo dello scoppio sono immediatamente arrivati gli operatori del 118 per soccorrere i due: entrambi sono stati subito trasportati in ospedale a bordo di due ambulanze. L'uomo è stato poi trasferito, sempre a bordo di una delle ambulanze, all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, a circa una quindicina di minuti dal luogo dell'esplosione: ha riportato una ferita all'occhio. Per la 65enne, invece, i medici e gli infermieri che le hanno fornito le prime cure e hanno riscontrato un trauma alla testa, hanno ritenuto necessario il trasferimento in una struttura maggiormente attrezzata. Così hanno richiesto l'intervento di un elicottero del 118 che ha trasportato d'urgenza la donna all'ospedale San Camillo di Roma.

Il sopralluogo nell'abitazione

Dopo aver soccorso la coppia di coniugi, nella loro abitazione sono subito iniziati i controlli. Sul posto è ancora in corso l'intervento dei carabinieri del comando provinciale di Latina e le squadre dei vigili del fuoco.