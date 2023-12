Rugbista sputa addosso ad un avversario durante la partita: “Brutto ebreo tu vali questo, ti ammazzo” Minacce e offese contro un rugbista della squadra avversaria: “Ti faccio una faccia così”. I due giocatori tornano in tribunale, dopo un altro episodio di violenza, nel 2015.

Minacce aggravate dall'odio religioso. Questa l'accusa secondo il pm nei confronti di Valerio Ventola, trentenne laureato in Medicina e mediano della Primavera Rugby che nel 2020 ha minacciato e offeso un avversario durante una partita.

"Tu vali questo, brutto ebreo", ha detto ad Amedeo Fatucci, rugbista della squadra avversaria sputando in terra, sfiorandogli i piedi. Non avendo ricevuto risposta ha rincarato la dose, minacciandolo: "Ti faccio una faccia così, ti ammazzo".

Cosa è successo durante la partita

Insulti, minacce sputi. L'episodio è avvenuto in campo, a fine partita, dopo la vittoria della Primavera Rugby. I giocatori si sono schierati nella parte centrale del verde di gioco per il terzo tempo. È stato in quel momento che Ventola avrebbe iniziato ad insultare e offendere l'avversario, spuntando ai suoi piedi non appena gli è passato vicino.

Offese e minacce sul campo da rugby: il processo

Per quanto accaduto i due rugbisti si sono ritrovati in tribunale. Una volta in aula Fatucci, insultato per le sue origine ebraiche, si è commosso raccontando la storia della sua famiglia, come riporta la Repubblica: "Ho perso dei parenti nelle deportazioni. Quanto accaduto in campo mi ha fatto male, voglio giustizia".

Ma non si è trattato dell'unico episodio spiacevole fra i due. Già nel 2015 Ventola avrebbe tirato un calcio a Fatucci, approfittando del fatto che si trovasse a terra. A seguito di quanto accaduto, è stato squalificato e andato a processo per lesioni, poi conclusosi con la prescrizione del reato e la condanna di risarcimento. Per i nuovi episodi, invece, si apre un nuovo processo.