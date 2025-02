video suggerito

Rubano un'auto a Fiumicino, rintracciata dopo 10 giorni a Napoli: viene riconsegnata alla proprietaria "Si trova nel parcheggio del cinema di Casoria, ho avvertito i carabinieri: risulta un'auto rubata", è la segnalazione di un'utente sui social.

A cura di Beatrice Tominic

L'immagine della macchina rubata a Fiumicino.

Un'automobile ferma da dieci giorni nello stesso parcheggio. E c'è chi, notandola, ha fatto scattare l'allarme, allertando le autorità. È quanto avvenuto nella serata di ieri, martedì 25 febbraio 2025, a Casoria, in provincia di Napoli. Dai controlli delle forze dell'ordine l'automobile è risultata essere stata rubata a Fiumicino. E così l'uomo, che aveva notato per prima la macchina, ha diffuso la notizia anche sui social dove, a distanza di 24 ore circa, è arrivata la risposta della proprietaria: "Grazie, per fortuna esistono persone come lei".

Il messaggio sui social: "Spero che il proprietario sia felice del ritrovamento"

Il messaggio, accompagnato anche dalla foto dell'automobile, è stato condiviso prima sul gruppo Facebook "Auto moto rubate ritrova la tua auto o la tua moto" da un utente che si è presentato in anonimo, poi è stato rilanciato nei gruppi di zona del litorale romano e di Fiumicino.

"Questa sera mi trovavo nel parcheggio dell’Uci Cinema di Casoria, in provincia di Napoli, quando ho notato per la seconda volta questa bellissima Range Rover Sport ferma nello stesso punto della scorsa settimana – ha scritto in un post l'utente, precisando nel messaggio anche la data, della giornata di ieri – Soffermandomi a guardarla ho notato da subito che era aperta e sui dischi dei freni era presente la classica ruggine che si forma quando l’auto resta ferma per un po'".

Insospettito dalla presenza dei dettagli e dell'automobile , abbandonata nel parcheggio per così tanti giorni, ha deciso di fare un riscontro della targa su un'apposita applicazione. "È saltata fuori una denuncia di furto effettuata il 15 febbraio scorso a Fiumicino – riporta l'utente anonimo – Così ho segnalato la situazione ai carabinieri di zona ed ho atteso il loro arrivo. Mi auguro che il proprietario ne sia davvero felice per il ritrovamento".

La risposta della proprietaria

Non appena pubblicato il post, si sono susseguite molte reazioni da parte degli altri utenti."Complimenti per il tuo senso civico e per il tue capacità osservative", scrive una persona. "Complimenti per questa intuizione – scrive un'altra – Non è da tutti: bravissimo!". Fino a quando, nella mattina di oggi, a poche ore dalla pubblicazione del messaggio, non è stata la stessa proprietaria della macchina a ringraziare l'utente anonimo.

"Le persone attente e oneste per fortuna che esistono – ha esordito – Grazie alla sua segnalazione i carabinieri ci hanno telefonato stanotte alle ore 01.30 per avvertirci che l'auto rubataci nel parcheggio dell'aeroporto di Fiumicino il giorno 13.02.2025 era stata ritrovata grazie a lei", precisa. "Ci farebbe piacere conoscerla, magari telefonicamente – aggiunge – Non abbiamo davvero parole per ringraziarla". Una bella notizia arrivata quasi per caso che, sicuramente, ha cambiato l'umore dei proprietari.