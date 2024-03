Rubano in una casa con i proprietari in vacanza, ma i vicini se ne accorgono: arrestati due giovani I carabinieri hanno arrestato due giovani, un 21enne e un minorenne, per furto aggravato in concorso. Si sono intrufolati all’interno di un’abitazione a Ciampino, mentre i proprietari erano in vacanza, ma i vicini di casa hanno dato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si sono intrufolati all'interno di un'abitazione in via Gioacchino Enrico a Ciampino in provincia di Roma, approfittando dell'assenza dei proprietari e convinti che nessuno si sarebbe accorto di loro. I carabinieri, grazie alla segnalazione dei vicini di casa, li hanno raggiunti e arrestati dopo un inseguimento e dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 29 febbraio, presunti autori del colpo sono due giovani, un ventunenne e un minorenne, che dovranno rispondere delle accuse a loro carico.

I proprietari di casa erano in vacanza

Secondo le informazioni apprese i due ragazzi, entrambi di origini rom, sono entrati in un appartamento, mentre i proprietari erano in vacanza. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dai rumori nell'abitazione, dato che sapevano dell'assenza della famiglia. Chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, hanno segnalato la presenza di persone sconosciute nel palazzo e hanno chiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono giunti in breve tempo i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo e una pattuglia della polizia locale di Ciampino che era di passaggio.

I due giovani raggiunti e arrestati

Militari e agenti giunti all'indirizzo indicato hanno visto i giovani uscire di corsa dal palazzo, salire su un'auto bianca noleggiata e darsi alla fuga. Così è partito un inseguimento per le strade della città, finito in via Anagnina a Roma. I ragazzi hanno fermato l'auto e sono scesi, scappando a piedi nelle campagne circostanti. I carabinieri della Tenenza di Ciampino, intervenuti poco dopo l’inseguimento con gli agenti della polizia locale, li hanno raggiunti e bloccati. Arrestati, il ventunenne è stato trattenuto in caserma dove resta in attesa del rito direttissimo, mentre il minore, come richiesto dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, è stato portato nel centro di giustizia minorile Virginia Agnelli.