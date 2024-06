video suggerito

Rubano cerchioni a Ponte di Nona a bordo di una Mercedes rossa: ripresi dalle telecamere Un gruppo di ladri è stato ripreso mentre rubava alcuni cerchioni di una macchina a Ponte di Nona. Sono poi scappati con la refurtiva a bordo di una Mercedes AMG rossa.

A cura di Rosario Federico

Uno screenshot del furto di cerchioni a Ponte di Nona pubblicato dal profilo Instagram di "welcome.to.roma" nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno 2024

Alcuni ladri sono stati ripresi dalle telecamere di video sorveglianza mentre rubavano dei cerchioni di una macchina a Ponte di Nona nel Municipio VI della Capitale. I banditi sono poi scappati a bordo di una Mercedes classe A GLA AMG di colore rosso. Alcune foto e video che mostrano i malfattori in azione sono stati pubblicati e segnalati da alcuni utenti ai canali social di "Welcome to Roma".

Furto di cerchioni ripreso in diretta a Ponte di Nona

Come si vede dal video e dalle riprese delle camere di sorveglianza di un balcone, la modalità della rapina è molto chiara: il primo dei due ladri ha atteso l'arrivo della Mercedes AMG dopo aver smontato i cerchioni di un auto parcheggiata in zona Ponte di Nona, nel quadrante est della città di Roma. Quando è arrivato il complice ha aperto subito il bagagliaio per sistemare i primi due cerchioni e attendere così che l'altro bandito prendesse le ruote anteriori di un auto appena smantellata e lasciata abbandonata nel punto di sosta. Poi il momento della fuga con la refurtiva. La vicenda è stata segnalata da un utente al profilo Instagram di "Welcome to Roma". La scena è poi stata pubblicata dopo mezzogiorno nella giornata di oggi, lunedì 3 giugno.

La segnalazione sui social

Tanti sono stati i commenti degli utenti riguardo la vicenda. "Ma Ponte di Nona che cosa sta diventando? Mi sa che bisognerà andare a protestare", scrive un utente tra i commenti del post pubblicato sui social. "Non comprendo perché rubare i cerchi di altre macchine quando hai a disposizione una Mercedes AMG. Sicuramente è rubata anche la macchina che hanno usato per prendere i cerchioni", scrive un altro utente aggiungendo un emoji divertita vicino la frase. "Le istituzioni non possono fare nulla, mettetevelo in testa, è un vecchio sistema che ha sempre funzionato negli anni" commenta un altro utente.