Romina De Cesare uccisa dall’ex: lui non risponde a domande del gip, domani i funerali della ragazza Il legale di Pietro Ialongo: “Quando ha confessato, il mio assistito non era certamente in grado di sostenere un interrogatorio, che si è svolto senza nemmeno avvisare i familiari”.

A cura di Enrico Tata

Pietro Ialongo ha già confessato di aver ucciso la fidanzata, Romina De Cesare, ma oggi, interrogato dal gip, è restato in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il giudice deciderà in serata se convalidare o meno il suo arresto. L'avvocato del 38enne ha messo in dubbio le modalità con cui si è arrivati alla prima confessione: "Il mio assistito non era certamente in grado di sostenere un interrogatorio, che si è svolto senza nemmeno avvisare i familiari. Ialongo era nudo, scalzo, digiuno: una situazione che va ad inficiare non tanto il ricordo, quanto l'importanza delle dichiarazioni rese in quel momento", ha dichiarato il legale al Corriere della Sera.

Domani i funerali di Romina De Cesare

I funerali di Romina De Cesare verranno celebrati domani, sabato 7 maggio, alle ore 16 nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Cerro a Volturno, provincia di Isernia. Il piccolo comune è il paese di nascita sia della vittima che del suo killer. Il sindaco Remo di Ianni ha indetto una giornata di lutto cittadino.