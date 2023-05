Roma, ultras del Bayer Leverkusen distruggono autobus Atac: caccia ai responsabili “Ecco come hanno ridotto il bus – ha denunciato l’assessore capitolino alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patanè – Troveremo i responsabili e chiederemo i danni”.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram di Eugenio Patanè.

Tutto pronto la partita nella quale si sfideranno la Roma e il Bayer Leverkusen, ospitata questa sera alle 21 allo stadio Olimpico della capitale. Mentre i giallorossi sono carichi e agitano le loro bandiere in aria, come si vede in molti video già postati online, i tifosi della squadra avversaria hanno danneggiato il bus che li stava portando allo stadio.

A segnalarlo è stato l'assessore capitolino alla Mobilità e ai Trasporti Eugenio Patanè con una foto sui social: "Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League in programma stasera – ha dichiarato – Mi auguro che, come accaduto in altre situazioni simili occasioni, anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vetture danneggiata".

I precedenti

Le situazioni a cui ha fatto riferimento Patanè nella nota, sono tristemente note a tutti. Un episodio simile è avvenuto poco più di un anno fa, nel marzo del 2022, quando alcuni tifosi del Vitesse hanno devastato un autobus Atac, dopo gli scontri con i tifosi della Roma della sera precedente.

Ancora prima, anche gli ultras del Feyenoord hanno danneggiato alcuni autobus della municipalizzata dei trasporti romana prima di scagliarsi contro uno dei monumenti più amato della città, la fontana della Barcaccia che si trova nel cuore di Roma, a piazza di Spagna. Molte zone della città, in quella circostanza, sono state devastate dalla furia degli ultras olandesi.