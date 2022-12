Roma sprofonda nella classifica su Qualità della Vita, Gualtieri: “Dati del 2020, non c’ero io” Con una lettera inviata al Corriere della Sera, il sindaco Gualtieri ha contestato la classifica 2022 sulla Qualità della Vita stilata dal Sole 24 ore, in cui Roma è sprofondata al 31esimo posto perdendo 18 posizioni rispetto al 2021.

A cura di Enrico Tata

Secondo l'indagine 2022 sulla Qualità della Vita realizzata dal Sole 24 Ore, Roma è sprofondata al 31esimo posto, perdendo 18 posizioni rispetto all'anno scorso. La Capitale ha fatto passi indietro su Cultura e Tempo Libero e su Ambiente e Servizi, perdendo ben 20 posizioni, e si conferma agli ultimi posti per quanto riguarda Giustizia e Sicurezza.

Gualtieri: "Dati vecchi, non c'ero io"

Con una lettera inviata al Corriere della Sera, il sindaco Gualtieri si è difeso mettendo in evidenza soprattutto tre punti: innanzitutto la classifica fa riferimento ai 121 comuni che fanno parte della Città Metropolitana di Roma e non solo alla Capitale. In secondo luogo molti indicatori si riferiscono al 2021 o addirittura al 2020, quando sindaca era Virginia Raggi e infine, ha sottolineato il primo cittadino, molti indicatori sono nuovi e quindi è impossibile fare confronti con gli anni passati.

Gualtieri fa notare che la maggior parte degli indicatori, ben 56 su 90, si basano su dati del 2020 e del 2021. Tra questi, per esempio, tutti quelli sull'ambiente, sulla gestione dei rifiuti e sulle piste ciclabili. "Se consideriamo che l'attuale governo del Campidoglio è entrato di fatto in carica poco più di un anno fa, il dato oggettivo che facilmente se ne ricava è che evitare la debacle in discussione (il sindaco si riferisce al titolo del Corriere ndr.) avrebbe richiesto superpoteri reatroattivi di cui purtroppo sono privo. Potrei quindi dire che ad essere bocciata è stata Virginia Raggi, ma anche questo sarebbe ingeneroso", ha dichiarato il sindaco.

Leggi anche Nel 2026 Roma avrà un termovalorizzatore a Santa Palomba: via oggi al progetto di Gualtieri

"Qualità della vita, dati interessanti ma non indicativi"

Delle 90 voci messe a confronto per stilare la classifica, ha spiegato ancora Gualtieri, ben 18 sono nuove e 6 sono state modificate e quindi il confronto con il 2021 "risulta assai complicato". Quella del Sole 24 Ore, insiste il sindaco, è inoltre una classifica che non si basa sui pareri dei cittadini, ma su banche dati preesistenti. Nel 2022, ad esempio, è stato inserito come indicatore il numero di giorni consecutivi senza pioggia e Roma si è classificata al 76esimo posto. "Potrei continuare ad elencare indicatori di tipo economico e sociale che costituiscono la stragrande maggioranza dell'indagine e che sono sicuramente interessanti ma che non appaiono particolarmente indicativi della qualità dell'azione amministrativa dei Comuni", ha spiegato ancora Gualtieri.