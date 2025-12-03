Roma si sveglia sotto la nebbia: visibilità ridotta e quartieri immersi nella foschia

Questa mattina Roma è stata avvolta da una fitta nebbia che ha interessato diverse zone della città, riducendo la visibilità in tanti quartieri della capitale.

Questa mattina Roma si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia. Sono tante le zone della capitale che oggi erano ricoperte dalla foschia, un panorama sicuramente affascinante ma che suggerisce prudenza per chi in quel momento si mette alla guida. La visibilità, infatti, era ridotta: una cosa normalissima, causata dall’aria che si raffredda la notte, con l’umidità che condensa vicino al suolo. Nulla di strano: in questo periodo dell'anno è facile che la nebbia cali in città date le condizioni atmosferiche. Vero è che a Roma non capita così spesso, e così, quando accade, attira inevitabilmente l’attenzione di tutti.

Con il passare delle ore, com'è normale che sia, la nebbia ha iniziato a diradarsi, lasciando spazio a schiarite, anche se nelle prossime ore della giornata il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Insomma, non si può dire che sarà una giornata di sole.

Sui social, intanto, è tutto un susseguirsi di foto e video: molti romani, stupiti dal risveglio immerso nella nebbia, hanno voluto condividere la scene pubblicando scatti sui social network, dicendo allo stesso tempo di fare attenzione, soprattutto per chi doveva mettersi alla guida. In ogni caso, non è stata registrata nessuna criticità.