Roma si sveglia avvolta dalla nebbia che copre strade e palazzi: i quartieri interessati Una fitta nebbia nella mattina di oggi avvolge la capitale: banchi fitti fitti coprono palazzi e strade. Le zone interessate e le temperature di oggi a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La nebbia di questa mattina al Sallustiano.

Una fitta nebbia nella mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio, avvolge la città di Roma. Moltissimi i quartieri interessati dove, dalle prime ore della mattina, banchi di nebbia fitti fitti coprono palazzi e strade. "Mi sono alzato alle 5, non si vedeva niente. Ora sembra essere meno, ma resta tanta foschia", dice un lettore di Fanpage.it della zona nord ovest della capitale.

Nebbia a Roma, i quartieri e le segnalazioni

La nebbia, però, non risparmia neppure le zone più centrali. A Prati i palazzi e i viali alberati sono coperti dalla foschia dalla quale spunta qualche luce, di lampioni, semafori o fari di automobile. Anche nel Sallustiano, come mostra la foto in apertura, la nebbia copre la visuale anche a pochi metri di distanza dal punto di osservazione. I territori più colpiti, naturalmente, sono quelli dove si concentra più umidità come i parchi: da Pineta Sacchetti a Villa Borghese, tutto sembra avvolto da un'atmosfera severa e spettrale.

"Torpignattara in questo momento… La foto rende poco a causa delle luci, ma c’è tanta nebbia", scrive invece un'utente nel gruppo Segnalazioni Meteo Roma & Provincia, allegando una foto (in basso).

La foto di Torpignattara invasa dalla nebbia dal gruppo Segnalazioni Meteo Roma & Provincia.

La nebbia avvolge la capitale ad inizio gennaio

Un appuntamento rinnovato quello di oggi, mercoledì 8 gennaio, con la nebbia che ogni anno, nei primi giorni del nuovo anno, si mostra scendendo fitta fitta e avvolgendo strade e vie della capitale. Fra il 2021 e il 2022 si è manifestata proprio nella nottata fra San Silvestro e Capodanno, avvolgendo con il suo bianco la visuale sia all'altezza di persone e palazzi che in cielo, oscurando, in alcuni casi, anche lo spettacolo dei fuochi d'artificio.

Due anni fa, invece, nel 2023, è calata fitta il 5 gennaio quando è rimasta non soltanto la sera e la mattina presto, ma anche nel corso della mattinata, offrendo un'immagine cupa anche di piazza San Pietro, invasa dai fedeli in occasione dei funerali di Benedetto XVI.