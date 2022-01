Roma, si lancia da una finestra e muore: succede durante la perquisizione del suo appartamento Nella giornata di ieri, venerdì 31 dicembre 2021, un uomo è morto lanciandosi dalla finestra di casa sua nel quartiere Aurelio dove era in corso una perquisizione da parte della polizia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di ieri, nella giornata di san Silvestro, venerdì 31 dicembre 2021, un uomo è morto dopo essersi lanciato da una finestra del suo appartamento, nel quartiere Aurelio, a ovest del centro della città di Roma, dopo un volo di diversi metri, probabilmente perché voleva tentare la fuga. Nella sua abitazione, infatti, era in corso una perquisizione da parte di alcuni poliziotti del Reparto Volanti e di alcuni agenti del Distretto Aurelio che erano risaliti a lui in cerca di una ipotetica refurtiva: l'uomo, era, infatti, secondo le indagini della polizia, sospettato di essere l'autore di una rapina. L'impatto con il suolo sembra essere risultato fatale, avendo provocato ferite davvero molto gravi. Si pensa che l'uomo possa essere morto sul colpo e, per questo, i soccorsi, pur essendo arrivati tempestivamente sul luogo dell'accaduto, sono risultati vani.

La dinamica e le ragioni dell'incidente

Dopo aver fatto entrare gli agenti nell'appartamento, quando si è accorto che la polizia stava iniziando a perlustrare le stanze con l'obiettivo di perquisire l'intera casa alla ricerca delle prove necessarie per le sue indagini, l'uomo ha aperto una finestra e si è lanciato giù. A questo proposito, per accertare le precise dinamiche dell'accaduto e scoprire i motivi che hanno portato il sospettato della rapina a compiere questo gesto che si è rivelato per lui fatale, sono state aperte ulteriori indagini che sono ancora in corso. Nel frattempo sembra che gli inquirenti stiano trattando la vicenda con stretto riserbo: anche tutti i dati sull'identità dell'uomo restano ancora sconosciuti.