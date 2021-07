Roma, serata con oltre 1000 ragazzi in discoteca: “Vogliamo ballare non solo quando vince l’Italia” Serata con oltre mille partecipanti in una discoteca di Roma. I titolari non hanno venduto alcun biglietto per la pista da ballo (come richiedono le regole), ma diversi video dimostrano che in realtà molti giovani hanno lo stesso ballato. La stessa discoteca è stata chiusa lo scorso agosto per lo stesso motivo: duemila ragazzi assembrati e senza mascherina.

I gestori della discoteca Nice, che si trova a pochi metri dal centro Rai di Saxa Rubra a Roma, hanno organizzato una serata a cui hanno partecipato oltre mille ragazzi giovanissimi. Moltissimi, quasi tutti, senza mascherina. La musica c'era e in tanti hanno ballato. Tantissime le foto e i video della serata pubblicati su Instagram, che mostrano bene l'affollamento all'interno del locale e anche il fatto che i balli erano tutt'altro che un'eccezione. Tutto questo in un periodo la curva dei contagi nel Lazio e nella Capitale sta risalendo soprattutto a causa di serate come queste. Nei giorni scorsi i titolari del locale avevano affisso uno striscione all'entrata in cui si leggeva: "Io voglio ballare, anche quando non gioca la nazionale". È vero, in effetti, che molti cluster sono partiti proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia, quando tantissimi giovani e meno giovani si sono divertiti cantando e ballando per le vie delle città e all'interno dei locali per celebrare la conquista del tetto d'Europa da parte della nostra Nazionale di calcio.

I titolari: "Non abbiamo venduto biglietti per la pista da ballo"

"Non abbiamo venduto neanche un biglietto per la pista (come richiedono le regole ndr), ma è chiaro che controllare 1400 giovani è impossibile. Detto ciò: nessuno ha ballato, come successo, ad esempio, nelle feste per gli Europei. Comunque il prossimo weekend staremo più attenti", spiegano al Messaggero i proprietari del locale. Come ammettono loro stessi, però, è difficile controllare un migliaio di ragazzi giovanissimi. E in effetti nei video si vede benissimo che tanti ragazzi hanno anche ballato. La serata al Nice è stata organizzata sabato 17 luglio con il titolo Saturday Lunch, Love Food, Emotional Show, Live Music.

La discoteca Nice è stata chiusa lo scorso anno per assembramenti

Il 10 agosto dello scorso anno la discoteca era stata chiusa praticamente per lo stesso motivo: circa 2mila ragazzi assembrati e senza mascherine. I vigili urbani avevano effettuato un controllo a sorpresa e avevano disposto la chiusura per tre giorni del locale notturno. I titolari erano stati denunciati per il mancato rispetto delle regole anti Covid.