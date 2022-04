Roma paralizzata, traffico critico su Tangenziale Est: “Un’ora fermi sotto al tunnel senza muoverci” Roma Mobilità segnala traffico critico sulla Tangenziale Est di Roma, tra l’uscita A24 e l’uscita di via dei Campi Sportivi.

A cura di Enrico Tata

Foto d’archivio Roma.

Roma Mobilità segnala traffico critico sulla Tangenziale Est di Roma, tra l'uscita A24 e l'uscita di via dei Campi Sportivi su un tratto di circa 7 chilometri. Tempo di percorrenza 35 minuti. "Ciao Fabrizio, non ci risulta la chiusura della tangenziale, il traffico purtroppo è congestionato, sono ancora in corso i rilievi sull'incidente in prossimità di Campi Sportivi (coinvolte più vetture)", è invece la risposta a un utente su Twitter da parte di LuceVerde Roma. In tutta la città questo traffico particolarmente intenso sta provocando problemi e disagi. Questa la domanda: "Chiusa tangenziale?siamo da un'ora fermi sotto la galleria".

Roma Mobilità segnala anche "traffico critico sulla Salaria, tra Castel Giubileo-G.R.A. e Tangenziale Est, su un tratto di circa 5 km. Tempo di percorrenza 43 minuti".

Fuori Roma si segnala anche un veicolo in fiamme sull'Autostrada A1 Firenze-Roma. Al momento la coda è di 5 km tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli, segnala Luce Verde.