Roma, oggi fiaccolata contro la guerra in Ucraina: orari e percorso della manifestazione

Sono in programma oggi a Roma due manifestazioni per la pace e contro la guerra che si sta combattendo in Ucraina. La prima si terrà in piazza Vittorio Emanuele all'Equilino ed è organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. La seconda è stata organizzata dal Campidoglio e si tratta di una fiaccolata con arrivo al Colosseo.

"La fiaccolata è importante, siamo stati tanti allo scoppio delle ostilità e vogliamo continuare ad esprimere il sostegno della città. Stasera anch'io appena atterrato mi unirò ai romani per portare la nostra solidarietà, noi non ci fermeremo, continueremo ad esprimere il nostro sostegno. Ieri nella metro di Roma i vagoni di un treno sono stati colorati con i colori dell'Ucraina e la scritta pace, stiamo lavorando con grande intensità con una task force per l'accoglienza ai rifugiati che deve essere piena. Roma c'è, fa sentire la sua vicinanza, la sua solidarietà e il suo impegno", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Ieri il primo cittadino era a Dubai per presentare la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo del 2030.

"Roma per la pace. Continua senza sosta la mobilitazione della nostra città per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e dire stop alla guerra.Sulla linea A della metropolitana da ieri viaggia il treno della pace, colorato con il giallo e il blu della bandiera Ucraina e le parole Pace – Mир grazie all'iniziativa di Roma Capitale e Atac Roma. Stasera vi aspettiamo alle 19.30 in Piazza del Campidoglio insieme ai cittadini, al Sindaco Gualtieri e tanti altri amministratori da tutta Italia per una nuova fiaccolata per la pace", l'annuncio del gruppo del Pd in Assemblea Capitolina.

Manifestazione a piazza Vittorio Emanuele, possibili bus deviati

Per la manifestazione a piazza Vittorio Emanuele dalle 12 alle 13 (prevista la presenza di 2.500 persone) saranno possibili le deviazioni per queste linee di bus e tram Atac:

5

14

50

105

360

590

649

Fiaccolata di pace, orari e percorso

La fiaccolata per la pace avrà inizio oggi, venerdì 4 marzo, alle ore 19,30. Da piazza del Campidoglio i manifestanti (prevista la presenza di diverse migliaia di cittadini) scenderanno fino a via dei Fori Imperiali per poi arrivare al Colosseo.