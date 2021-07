Roma, investe pedone e scappa nella notte della festa per gli Europei: rintracciato e denunciato Il pirata della strada, un ragazzo di 27 anni italiano, è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Con il suo suv ha preso in pieno un pedone sul lungotevere Raffaello Sanzio nella notte dei festeggiamenti della vittoria dell’Italia agli Europei. Il ferito ha riportato diverse fratture.

A cura di Enrico Tata

Investe un pedone nel centro di Roma, nella notte dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei, e poi scappa senza pensare alle conseguenze del suo gesto. Il pirata della strada è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale. L'incidente è avvenuto sul lungotevere Raffaello Sanzio, all'altezza di via Colomba Antonietti intorno alle 4 del mattino. Stando a quanto ricostruito, una macchina ha preso in pieno un pedone e poi si è allontanata immediatamente. Sul posto è intervenuta una pattuglia del I Gruppo Centro della polizia locale, che ha immediatamente avviato le indagini per risalire all'automobile. L'uomo investito, uno straniero di circa 40 anni, è stato soccorso dal personale medico del 118 e accompagnato d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina. Ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzo italiano di 28 anni: quest'ultimo si trovava a bordo di un monopattino e sarebbe caduto perdendo l'equilibrio provando ad evitare il pedone rimasto a terra. "Quel suv correva, mi ha sfiorato e mi ha fatto cadere dal monopattino", ha testimoniato il ragazzo.

Il pirata della strada denunciato per fuga e omissione di soccorso

Gli agenti del I Gruppo sono riusciti a risalire al responsabile grazie ad alcuni testimoni, ma soprattutto grazie alle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Hanno prima identificato l'automobile pirata, una Bmw X2, e successivamente al suo proprietario e conducente, un ragazzo di 27 anni italiano. È stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.