Roma in ansia per Maria Francesca Falco: la 18 enne è scomparsa prima di arrivare a scuola Maria Francesca Falco, studentessa di 18 anni, è scomparsa da questa mattina prima di andare a scuola. I familiari hanno lanciato un appello per ritrovarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Roma in ansia per Maria Francesca Falco, 18 anni, capelli castani lunghi, alta circa 1,80 metri. La ragazza è uscita da casa questa mattina, martedì 19 novembre 2024, per andare a scuola, ma non vi ha fatto ritorno. I familiari sono in apprensione e hanno lanciato un appello per ritrovarla. L'ultima volta che è stata vista, indossava una giacca North Face, maglione bianco, jeans, scarpe bianche e portava uno zaino Eastpack. Per ritrovare la ragazza sono in campo gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Salario-Parioli e della Squadra mobile della Questura di Roma, che stanno conducendo attivamente le ricerche.

La 18enne non è arrivata nell'istituto superiore

Maria Francesca abita in un appartamento nella zona di piazza Bologna, a Roma. Questa mattina è uscita di casa, come di consueto, per raggiungere il liceo classico Giulio Cesare di corso Trieste, ma non è mai arrivata nell'istituto superiore e di lei si sono perse le tracce. Quando i familiari si sono accorti della sua assenza, è partito immediatamente l'allarme. La macchina delle ricerche si è messa in moto.

Le ricerche per ritrovare Maria Francesca Falco

La giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stata localizzata l'ultima volta, tramite l'agganciamento alla cella telefonica del suo smartphone, in via Santa Costanza, nei pressi di via Nomentana. Poi, però, è scomparsa nel nulla. Il segnale del telefonino però sarebbe riapparso nel pomeriggio nel centro di Roma. Le ricerche sono tutt'ora in corso.

Nella Capitale c'è grande apprensione per le sorti della ragazza, studentessa di 18 anni, amata e benvoluta da tutti. Maria Francesca Falco frequenta il liceo classico Giulio Cesare di corso Trieste. Proprio qui si sarebbe dovuta recare questa mattina. La sua famiglia la sta cercando disperatamente ed ha lanciato un appello sui social per aiutare chi abbia informazioni a riconoscerla.