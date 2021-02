Il 20 e il 21 febbraio sarà sospesa la circolazione sulla metro C di Roma per i lavori di prolungamento della tratta. Lo ha annunciato Atac, specificando che la chiusura si rende necessaria per completare il tratto Colosseo – San Giovanni della linea C della metropolitana e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B. I treni saranno sostituiti da bus attivi dalle 5.30 alle 23.30. Dalle 23.30 alle 5.30 sarà invece attiva la linea notturna nMC.

Le linee sostitutive della metro C

Le linee bus che sostituiranno la metro C il 20 e il 21 febbraio faranno questa tratta:

Linea bus MC: San Giovanni-Parco di Centocelle-via Casilina-Pantano. La linea bus MC transita nei pressi di tutte le stazioni metro C ad eccezione di Lodi (in direzione Pantano) Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti.

Linea bus MC3: San Giovanni-Parco di Centocelle. La linea MC3 transita nei pressi delle stazioni metro C, Lodi (solo in direzione San Giovanni) Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti

Dall'11 gennaio invece, la metro C chiude anticipatamente sempre per i lavori di prolungamento della tratta. A eccezione del 20 e del 21 febbraio, negli altri giorni l'ultima corsa partirà da Pantano alle 20.30 e da San Giovanni alle 21.

Chiusa anche la stazione di Repubblica

E dal 18 al 21 febbraio la stazione Repubblica della linea A della metropolitana resterà chiusa per lavori di rinnovo delle infrastrutture della stazione, in particolare delle attrezzature elettriche. In alternativa, spiega Atac, si può usare per la discesa e la salita la vicina stazione metro di Termini. Repubblica riaprirà alle 5.30 del 22 febbraio. Rimangono sempre chiuse, per lavori alle scale mobili, le stazioni di Policlinico e Castro Pretorio.