Roma, i 5 Stelle chiedono a Gualtieri meno carne e menu vegani nelle mense scolastiche Una mozione firmata dal consigliere Daniele Diaco chiede a Gualtieri di impegnarsi a garantire menu vegani e vegetariani e di ridurre del 20 per cento il consumo di carne nelle mense scolastiche.

A cura di Enrico Tata

Meno carne per i bambini e menu vegani e vegetariani garantiti per tutti coloro che ne facessero richiesta nelle mense scolastiche di Roma Capitale. È quanto chiedono i consiglieri del Movimento 5 Stelle con una mozione a prima firma Daniele Diaco, che impegna il sindaco a garantire "l'opzione vegetariana e vegana nelle mense pubbliche presenti sul territorio comunale, ovvero la possibilità di trovare ogni giorno disponibili pasti completi e bilanciati senza ingredienti di origine animale". In secondo luogo viene chiesto al sindaco Gualtieri di impegnarsi a ridurre del 20 per cento il consumo di carne nelle mense nei prossimi quattro anni e di istituire un giorno a settimana 100 per cento vegetale in tutti gli esercizi di ristorazione pubblica gestiti dall'amministrazione. Si chiede infine di garantire "l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica/biodinamica e prevalentemente dal territorio laziale per garantire una filiera corta".

Una riduzione del 20 per cento di consumo di carne, si legge nelle premesse della mozione che verrà discussa in Assemblea Capitolina, garantirebbe un risparmio di 1.253.849 euro e salverebbe la vita a oltre 31mila animali. Scegliere l'alimentazione vegetariana o vegana, scrivono ancora i consiglieri del Movimento 5 Stelle, "rappresenta un importante passo per bandire dalla nostra vita la violenza verso miliardi di animali e verso l'ecosistema, costituendo inoltre una delle principali fonti di inquinamento delle falde acquifere e dell'atmosfera".

Nelle premesse, ancora, si fa riferimento a uno studio pubblicato nel 2013 sul New England Journal of Medicine in cui viene messo in evidenza che "una dieta vegana, basata su cereali, legumi, verdura, frutta fresca e frutta secca, è in grado di fornire una protezione aggiuntiva nei confronti delle malattie cardiovascolari rispetto a quella già conferita dalla sua abbondanza di fibre, dalla ridotta presenza di grassi saturi e dall'assenza di colesterolo".