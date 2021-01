Roma, cinque anziani morti per una fuga di monossido di carbonio

Quando il personale ha preso servizio questa mattina ha trovato gli anziani senza vita: inutile i tentativi di rianimazione, sono deceduti nel sonno per mancanza di ossigeno. Aperta un’inchiesta per appurare quanto accaduto nella casa di cura per anziani Villa dei Diamanti a Lanuvio in provincia di Roma.