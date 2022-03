Roma, auto si schianta sul Ponte Vittorio Emanuele: colpiti 2 passanti e distrutto muretto storico L’incidente poco dopo le ore 14. I due passanti sono stati portati in ospedale. Sotto choc il conducente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale oggi pomeriggio al centro di Roma. Un'auto perde il controllo, colpisce due passanti e si schianta sul Ponte Vittorio Emanuele. A salvare i passeggeri dal precipitare nel Tevere la balaustra del muretto di contenimento del ponte, che però, a causa del violento impatto, purtroppo è stata seriamente danneggiata. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 14,15. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia locale, ai quali si sono poi aggiunti i tecnici del Comune e della Soprintendenza per valutare i danni al manufatto storico. A causa dell'incidente il traffico al centro storico è andato in tilt, con la circolazione paralizzata nella zona per alcune ore.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, così come il motivo per il quale l'auto abbia perso il controllo andando a sbattere contro il muretto. Alla guida della vetture c'era un uomo di 80 anni. L'auto che transitava sul ponte, ad un certo punto, ha perso il controllo. Ha colpito il marciapiedi e due passanti che si trovavano sul posto, per finire poi la sua corsa contro il muretto del ponte. I due feriti sono stati subito soccorsi dall'ambulanza del 118 e trasportati in ospedale per le cure mediche del caso. Il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente era sotto shock quando sono arrivati i soccorsi. Anche lui ha riportato delle ferite ed è stato poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Il ponte è stato poi chiuso per consentire i rilievi del caso e la stima dei danni. Sul posto sono arrivate anche altre pattuglie della Polizia di Roma Capitale dall'unità di Trevi.