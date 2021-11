Roma, auto rimane incastrata sulla pedana del ristorante A via Barletta, quartiere Prati di Roma, un’automobile è rimasta incastrata nella pedana di un ristorante. La fotografia è stata pubblicata sul gruppo Facebook ‘Prati in azione!’. La fotografia è stata scattata sicuramente di notte, ma altre informazioni sull’incidente non sono state rese note.

A cura di Enrico Tata

A via Barletta, quartiere Prati di Roma, un'automobile è rimasta incastrata nella pedana di un ristorante. La fotografia è stata pubblicata sul gruppo Facebook ‘Prati in azione!'. Non è chiaro né quando sia avvenuto l'incidente né se il conducente dell'automobile era sotto effetto di alcol o stupefacenti. La fotografia è stata scattata sicuramente di notte, ma altre informazioni non sono state rese note. L'autore dello scatto attribuiva la colpa della manovra sbagliata alla pedana del locale, ma molti utenti hanno fatto notare invece come lo spazio per passare ci fosse eccome.