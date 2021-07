Per festeggiare la vittoria che ha portato l'Italia in finale agli Europei, un ragazzo di 25 anni è salito sul tettuccio di un'automobile della polizia in servizio per gestire il traffico a Roma. Lo aveva promesso il questore della Capitale: identificheremo i responsabili di intemperanze durante i festeggiamenti per le vittorie della Nazionale. E così è stato: il 25enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. È stato anche arrestato perché in casa i poliziotti hanno trovato delle dosi di droga. Dovrà anche risarcire i danni causati all'automobile della polizia, che sembrano ammontare a diverse centinaia di euro.

Ancora da rintracciare i ragazzi che hanno danneggiato un bus Atac

Non sono stati ancora rintracciati, invece, i ragazzi che nella stessa serata hanno danneggiato un autobus Atac colpendo le porte di ingresso e danneggiando i sedili all'interno. Stando a quanto si apprende, i responsabili sono ragazzini minorenni residenti in alcuni quartieri della periferia sud est di Roma come Romanina, Tuscolano, Appio Nuovo e Ciampino.

Agenti in borghese per sorvegliare i festeggiamenti (eventuali)

Il questore informa inoltre che, in vista della finale Italia-Inghilterra, ha dato disposizione di impiegare nei pattugliamenti anche agenti della Digos e della Squadra Mobile in abiti civili. Inoltre il personale della Polizia scientifica sarà impegnato a riprendere in video eventuali festeggiamenti non in linea con le regole anti-contagi.Tutto questo ha l'obiettivo di rintracciare più facilmente i responsabili degli atti vandalici.

Per evitare problemi di ordine pubblico il questore ha imposto lo stop dei trasporti pubblici dalle ore 21 di domenica 11 luglio, cioè dall'orario di inizio della finale degli Europei.