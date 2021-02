Affitti gratis nelle periferie romane per due anni per i gestori di negozi e attività commerciali che si trovano nei locali di competenza del Comune di Roma. È l'iniziativa pensata dal Campidoglio come piano anti crisi, una prima misura messa in campo per far fronte almeno in parte alle difficoltà dei commercianti a seguito dell'emergenza coronavirus, che tra le restrizioni ha imposto chiusure e limitazioni negli spostamenti dei cittadini. Il progetto ‘Il lavoro nobilita il quartiere' approvato dalla Giunta capitolina, vede come protagoniste le periferie e ha come obiettivi quelli di creare posti di lavoro per i residenti, valorizzando il patrimonio immobiliare e contrastando la criminalità organizzata.

Affitti gratis nelle periferie romane

Il progetto approvato dalla Giunta capitolina prevede che alcuni immobili inutilizzati di proprietà del Comune di Roma, che si trovano nelle periferie romane, vengano messi a disposizione ed assegnati in forma gratuita a privati e ad imprenditori che lo richiedano. Il periodo di tempo previsto nell'arco del quale potranno usufruirne gratuitamente dell'agevolazione è di due anni, 24 mesi. L'assegnazione verrà fatta a coloro che si impegneranno ad aprire nuove attività commerciali assumendo i residenti del quartiere. Lo scopo, come specifica la nota del Campidoglio, è quello di "creare nuovi posti di lavoro nelle zone della città in cui si registrano alti tassi di disoccupazione, attività illegali e criminali, promuovendo e sostenendo nuove attività di interesse collettivo".

Raggi: "Diamo ad imprenditori e privati il supporto per ripartire"

Entusiasta dell'iniziativa la sindaca Virginia Raggi: "La rinascita e il rilancio dell’economia passa per le periferie. In un momento in cui le attività sono in ginocchio a causa dell’emergenza, vogliamo creare lavoro dando a privati e imprenditori il supporto necessario per ripartire. Lo facciamo in quelle zone dove è più alto il rischio di disagio economico e sociale, offrendo quindi un’alternativa, soprattutto per i più giovani, anche per evitare che vengano attirati da gruppi criminali che operano in alcuni quartieri". "Girando per le periferie tantissimi ragazzi ci hanno chiesto di dare loro la possibilità di scegliere. Noi abbiamo risposto offrendo una prospettiva di lavoro, strappandoli quindi ai tentacoli dei clan che li rendono schiavi offrendogli di fare le vedette o i pusher – ha commentato la delegata di Roma Capitale alle periferie, Federica Angeli – Con ‘Il lavoro nobilita il quartiere’ offriamo una alternativa a una scelta che troppo spesso sembra già segnata. E invece no, tutto può ancora cambiare. Anche la dignità di quartieri per troppo tempo dimenticati".