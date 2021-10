Roma, a Chi l’ha Visto Giuseppe Brinchi, scomparso oggi dall’Ospedale San Camillo A Roma si cerca Giuseppe Brinchi, pensionato di 85 anni scomparso oggi 20 ottobre 2021: si sarebbe allontanato questa mattina dall’Ospedale San Camillo, in zona Monteverde, senza lasciare più traccia. I familiari sono molto preoccupati, perché il pensionato non ha con sé i farmaci per la sua terapia e nemmeno il cellulare. Il figlio a Chi l’ha visto: “Aiutatemi a trovare papà”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono ore di ricerca senza sosta per ritrovare Giuseppe Brinchi, pensionato di 85 anni scomparso oggi 20 ottobre 2021 a Roma. Giuseppe, secondo gli ultimi testimoni che l'hanno visto, si sarebbe allontanato questa mattina dall'Ospedale San Camillo, in zona Monteverde, senza lasciare più traccia e senza dire a nessuno dove stesse andando. I familiari sono molto preoccupati, perché il pensionato purtroppo non avrebbe portato con sé i farmaci per la sua terapia e nemmeno il cellulare. Secondo i familiari, l'uomo starebbe attraversando un momento di fragilità. L'invito a chiunque lo avesse visto è quindi di chiamare immediatamente le forze dell'ordine o mettersi in contatto con i familiari, affinché Giuseppe possa essere restituito alla sua famiglia e sottoposto alla terapia che sta seguendo.

Il figlio: "Aiutatemi a trovare papà"

Il caso è stato segnalato anche alle forze dell'ordine, affinché si possa procedere ad un celere ritrovamento. Della scomparsa si è occupata anche la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha Visto, che sta aiutando nelle ricerche per ritrovare l'uomo e riportarlo dai suoi cari. “Aiutatemi a ritrovare papà”, è l'appello del figlio di Giuseppe, lanciato nel corso della diretta a Chi l'ha Visto. Per facilitare le ricerche è stato rilasciato anche un identikit dell'85enne, in modo che chi dovesse averlo per caso incontrato, possa riconoscerlo con maggiore facilità. Giuseppe è alto 1,60 metri, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati e porta gli occhiali. L'ultima volta che è stato visto tra il Gianicolense e Monteverde indossava un cappello grigio con visiera, un giubbotto smanicato beige con molte tasche.