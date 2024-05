Roma, a Casal Monastero una scuola è stata intitolata a Piero Angela

video suggerito

Da ieri l'istituto comprensivo di via Ratto delle Sabine a Casal Monastero, periferia Nord Est di Roma, è intitolato a Piero Angela. "Non solo divulgatore scientifico, ma vero e proprio maestro di vita. Piero Angela ha trasmesso la sua passione per la conoscenza con un linguaggio semplice e coinvolgente, avvicinando milioni di persone alla scienza e rendendola accessibile a tutti. Associare il suo nome e i suoi valori ad una scuola, luogo di formazione per eccellenza delle giovani generazioni, è un impegno per il futuro", si legge sul sito del Campidoglio.

Alla cerimonia di intitolazione ha partecipato, su delega del sindaco Gualtieri, la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Ringrazio la dirigente Stefania Forte e tutta la comunità scolastica per aver voluto ricordare così un'eccellenza della cultura scientifica del nostro Paese. Piero Angela non è stato solo un divulgatore scientifico, ma un vero e proprio maestro di vita. Ha trasmesso la sua passione per la conoscenza con un linguaggio semplice e coinvolgente, avvicinando milioni di persone alla scienza e rendendola accessibile a tutti. E' bello dunque sapere che questa scuola da oggi sarà ispirata ai valori e alla figura di Piero Angela", ha dichiarato Celli nel suo intervento alla cerimonia.

"Associare il suo nome a questo luogo significa non solo onorare la sua memoria, ma anche assumere un impegno importante per il futuro, la formazione e la crescita dei nostri ragazzi", ha aggiunto ancora la presidente dell'Assemblea Capitolina.

Piero Angela è morto il 13 agosto 2022 a Roma all'età di 93 anni.