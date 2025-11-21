Rocca dispone ispezione al San Michele dopo inchiesta di Fanpage.it: “Tolleranza zero se non c’è trasparenza”

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

"Tolleranza zero se non c'è trasparenza", questo il primo commento presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo l'ultima inchiesta di Fanpage.it "Amichetti d'Italia" sul sistema dell'Istituto San Michel di Roma. In relazione a quanto emerso nell'inchiesta, il governatore Rocca ha disposto un'attività ispettiva sul sistema di nomine, incarichi e affidamenti poco trasparenti sotto alla presidenza di Giovanni Libanori di Fratelli d'Italia, vicesindaco di Nemi e molto vicino al deputato Luciano Ciocchetti.

"Questa mattina alle 8:30 ho dato disposizioni al capo di gabinetto della Regione Lazio di fare un'attività ispettiva per verificare quanto accaduto e affermato nel servizio giornalistico: tolleranza zero se ci sono stati comportamenti poco trasparenti. Tolleranza zero contro ogni forma di illegalità. Verifichiamo e, in caso, agiremo. Mi auguro, però, che tutto sia stato fatto secondo norma", ha dichiarato Rocca stesso ad alcuni media, a margine di un evento in giunta regionale a Roma.

Per quanto emerso dall'inchiesta di Fanpage.it il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale ha già depositato un'interrogazione regionale e presto procederà anche il Movimento Cinque Stelle sia in Regione Lazio che in Parlamento, definendo l'Istituto un "poltronificio".

Chiamato a rispondere sulla prima, già depositata allo stesso Rocca e all'assessore al Sociale Massimiliano Maselli, con la richiesta di chiarezza sulle procedure, ha aggiunto: "All'interrogazione rispondo diligentemente, non mi sottraggo, invece, per le mascherine, la risposta a distanza di anni ancora non c'è dal Pd. Ma va bene, stanno imparando, è un learning on the job e devono farlo a lungo".