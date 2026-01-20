15mila euro per brindare con Lollobrigida: la festa di Natale di Ismea affidata a Italica Solution

L’ente pubblico vigilato dal ministero dell’Agricoltura ha speso oltre 15mila euro per organizzare la festa di Natale, per i dipendenti e non solo, alla presenza tra l’altro del ministro Lollobrigida. L’incarico di allestire l’evento è stato dato a un gruppo di imprese. Tra queste figura anche Italica Solution, l’azienda dell’ex Forza Nuova Martin Avaro, al centro di un’inchiesta di Fanpage che ha rivelato come nello stesso periodo in cui lavorava per Fratelli d’Italia, la società ha ricevuto diversi affidamenti anche da palazzo Chigi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Amichetti d'Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Più di 15mila euro, per brindare al Natale insieme Francesco Lollobrigida. È questo il costo del party natalizio offerto ai i dipendenti (e non solo) da Ismea, l'ente pubblico vigilato dal ministero dell'Agricoltura, tra buffet e dj set. A organizzare la festa, un raggruppamento di aziende tra cui figura tra le altre Italica Solution, la società di allestimento eventi guidata dall'ex Forza Nuova Martin Avaro. Come rivelato da Fanpage.it, Italica Solution – che si occupa della realizzazione di Atreju e delle altre grandi manifestazioni di Fratelli d'Italia – negli scorsi mesi ha ricevuto anche diversi affidamenti diretti dalla presidenza del Consiglio.

La festa di Natale di Ismea si è tenuta il 16 dicembre scorso, nella prestigiosa location della Limonaia di villa Torlonia. Secondo quanto Fanpage.it ha potuto ricostruire, all'evento era prevista la partecipazione di circa 300 persone. Oltre ai dipendenti e ai vertici dell'Istituto, erano presenti gli alti dirigenti del ministero dell'Agricoltura e di altre agenzie che gravitano nell'orbita del dicastero guidato da Lollobrigida. Nel corso della serata, il ministro di Fratelli d'Italia ha tenuto un intervento e gli è stato consegnato in dono un quadro, con i disegni realizzati dagli alunni di una scuola elementare. E poi via a brindisi e balli, che si sono prolungati fino a tarda sera.

L'affidamento e i costi della festa

A mettere in piedi la festa è stato un gruppo d'aziende di cui fa parte anche Italica Solution di Martin Avaro, una società finita recentemente al centro delle cronache per l'intreccio di affidamenti pubblici e privati, da parte della politica. Qualche settimana fa, Fanpage.it aveva rivelato come Italica Solution avesse ottenuto nello stesso periodo importanti incarichi sia da Fratelli d'Italia che da palazzo Chigi, da quando la leader di Fdi Giorgia Meloni è diventata presidente del Consiglio. Nello stesso articolo, avevamo raccontato anche di una gara d'appalto da tre milioni di euro in tre anni per le attività di organizzazione eventi in Italia e all'Estero, che Ismea aveva aggiudicato a settembre 2025 a un raggruppamento di imprese, tra i cui componenti figura appunto anche la società di Avaro.

La capofila di questo consorzio è la Mirus Srl, un'agenzia di comunicazione che nel 2017 ha realizzato il restyling del logo di Fratelli d'Italia. E nel 2019 e nel 2024 ha curato le campagne elettorali del governatore del’Abruzzo Marco Marsilio, altro fedelissimo della presidente del Consiglio. A completare il raggruppamento è la Mammut Srl, un'altra impresa che si occupa degli allestimenti di Atreju e delle kermesse del partito di Giorgia Meloni. Ecco, l'organizzazione della festa di Natale è uno degli eventi che ricadono sotto il contratto quadro firmato a ottobre 2025 da Ismea e dal raggruppamento di imprese che abbiamo descritto.

Secondo le carte consultate da Fanpage.it, l'incarico per la realizzazione del party di Natale con Lollobrigida sarebbe costato a Ismea 15.500 euro più Iva. La cifra comprende il noleggio della sala e degli arredi, due hostess e steward per l'accoglienza, i servizi audio e video, come microfoni, schermo, mixer, etc… E poi un ricco catering per tutti gli ospiti, con un menù composto tra l'altro da cartoccio di fritti, formaggi e salumi vari, parmigiano reggiano, riso venere, parmigiana di melanzane e dolci natalizi. Il tutto innaffiato da spritz, spumante, prosecco, vini bianchi e rossi. Esclusivamente cucina made in Italy, siamo certi. Anzi, Italica.