Sistema San Michele, M5S annuncia interrogazione in Parlamento e Regione: “È un poltronificio di Fratelli d’Italia”
"Un poltronificio per Fratelli d'Italia". Questo il commento del Movimento Cinque Stelle in merito all'inchiesta di Fanpage.it sull'Istituto Romano San Michele, l'Azienda pubblica di servizi alla persona più grande della Regione e la seconda in Italia che nella Regione Lazio gestisce case di riposo, Rsa e altre attività di assistenza.
Nato come Opera Pia, nell'ultimo periodo, sotto alla presidenza del vicesindaco di Nemi Giovanni Libanori di Fratelli d'Italia e uomo di fiducia del deputato Luciano Ciocchetti, si è trasformato in quello che sembra essere un vero e proprio laboratorio di potere. Appalti, consulenze, incarichi, nomi e relazioni: un intreccio che coinvolgerebbe esponenti di Fratelli d'Italia e figure territoriali a loro vicine che hanno scatenato la reazione della politica, da quella del Partito Democratico al Movimento Cinque Stelle che ha già annunciato un‘interrogazione immediata in Parlamento e in Regione Lazio.
QUI L'INCHIESTA AMICHETTI D'ITALIA di Gloria Bagnariol, Marco Billeci, Chiara Garbin con video di Arsenio Imperioso.
"Presenteremo un'interrogazione al Parlamento e alla Regione Lazio per fare luce su quanto sta accadendo al San Michele, dove, se confermate le vicende rese note dalla stampa, ci sarebbe un uso clientelare delle risorse pubbliche e un vero e proprio poltronificio targato Fratelli d’Italia", hanno fatto sapere in una nota i deputati laziali del Movimento Cinque Stelle Francesco Silvestri, Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino insieme ai consiglieri regionali M5S Valerio Novelli e Adriano Zuccalà.
"Parliamo della seconda azienda pubblica di servizi alla persona più grande d’Italia, con un patrimonio di 110 milioni di euro – incalzano – Non è ammissibile che il partito di Giorgia Meloni lo usi per distribuire incarichi e poltrone a danno dei cittadini che invece chiedono sostegno e prestazioni sanitarie all’altezza del Paese e della Regione Lazio. Utilizzeremo ogni strumento per fare chiarezza e ottenere trasparenza".