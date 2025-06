Rocca chiude la classifica di gradimento dei governatori: il presidente del Lazio è penultimo

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Francesco Rocca è penultimo nella classifica di gradimento dei governatori italiani, un sondaggio realizzato da Swg e diffuso oggi dall'agenzia Ansa. Il presidente della Regione Lazio precede soltanto Renato Schifani, governatore della Sicilia, che ha ottenuto un gradimento del 25 per cento, in calo del 2 per cento rispetto allo scorso anno. Quanto a Rocca, ha ottenuto un gradimento del 31 per cento, molto basso ma in crescita del 2 per cento rispetto al 2024. Nello stesso sondaggio del 2023, Rocca aveva ottenuto il 30 per cento, ma occorre sottolineare che era stato eletto neanche due mesi prima.

Al primi due posti della classifica ci sono i due leghisti Luca Zaia, governatore del Veneto, e Massimiliano Fedriga, del Friuli-Venezia Giulia. Il primo ha ottenuto il 70 per cento del gradimento e il secondo il 64 per cento. Al terzo posto c'è la neo governatrice dell'Umbria Stefania Proietti, centrosinistra. Al quarto posto c'è Roberto Occhiuto, Forza Italia, presidente della Regione Calabria, e al quinto posto Vicenzo De Luca, governatore della Campania, con il 52 per cento, in calo di 4 punti rispetto al 2024. Seguono il toscano Giani, il governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, il piemontese Cirio e il lucano Bardi.

"Il governatore Rocca risulta penultimo nell'indice di gradimento dei presidenti di Regione: un risultato purtroppo scontato visti i due anni di vuoto politico e amministrativo della sua gestione regionale", è il primo commento che arriva dalle opposizioni. Così Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione Trasparenza e consigliere regionale del Partito democratico.

"Un dato che ha un significato politico profondo: i cittadini del Lazio hanno osservato, giudicato, e stanno esprimendo un malcontento diffuso e crescente". Così in una nota il Gruppo consiliare del Partito democratico alla Regione Lazio. "Due anni fa Rocca prometteva un cambio di passo radicale: sanità efficiente, trasporti migliori, servizi più vicini ai cittadini. Oggi la realtà è ben diversa: ospedali in affanno, carenza di medici di base, periferie abbandonate e famiglie lasciate sole di fronte al caro vita e al taglio dei servizi essenziali. Il calo di consenso è la conseguenza diretta di promesse non mantenute e di una gestione autoreferenziale e distante. I cittadini del Lazio chiedono risposte concrete, ascolto e serietà. Questo è il compito della politica, e su questo il Partito Democratico continuerà a incalzare la giunta Rocca in ogni sede istituzionale".