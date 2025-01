video suggerito

Roberto Giachetti incontra Gianni Alemanno in carcere a Rebibbia: "Perplesso dal suo arresto" Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha incontrato in carcere a Rebibbia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno: "Un arresto il 31 dicembre a fronte per altro di una pena ormai residua lascia molto perplessi".

A cura di Natascia Grbic

Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha incontrato in carcere a Rebibbia l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno,arrestato dai carabinieri della stazione Monte Mario lo scorso 31 dicembre. Giachetti, che nelle scorse settimane ha visitato anche i penitenziari di Viterbo e Regina Coeli per verificare le condizioni delle strutture e dei detenuti, ha avuto una breve conversazione con Alemanno, che deve scontare una pena residua per traffico d'influenze dopo la revoca della messa alla prova.

"Non conosco le ragioni della misura restrittiva – le parole di Giachetti – ma certo un arresto il 31 dicembre a fronte per altro di una pena ormai residua lascia molto perplessi. Forse viste le condizioni delle nostre carceri quando non è indispensabile bisognerebbe evitare di sbattere gente in galera e magari toglierne semmai qualcuno come alcuni detenuti che ho incontrato e che potrebbero già essere fuori ma non lo sono per i ritardi delle decisioni dei magistrati di sorveglianza". Ha anche sottolineato come "il sovraffollamento dei detenuti e la carenza di organico del personale della polizia penitenziaria si confermano i mali cronici del nostro sistema carcerario".

L'arresto di Gianni Alemanno

Gianni Alemanno si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri di Monte Mario dopo la revoca della messa alla prova da parte del Tribunale di sorveglianza. Secondo quanto emerso da accertamenti condotti dal nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, Alemanno avrebbe incontrato persone pregiudicate e fornito false giustificazioni per non svolgere i lavori socialmente utili presso la struttura ‘Solidarietà e speranza' gestita da suor Paola D'Auria, dove sono accolte donne vittime di violenza. L'ex sindaco, inoltre, è anche coinvolto in una nuova inchiesta per riciclaggio, partita dopo aver incontrato all'Hotel Excelsior Pierluigi Fioretti (accusato di traffico d'influenze), Gabriele Visco (condannato a due anni per corruzione), Samuele Piccolo (ex consigliere comunale sotto processo per un appalto ritenuto sospetto).